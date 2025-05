Handyverbot: Bremen untersagt Nutzung von Smartphones an Schulen Stand: 16.05.2025 11:09 Uhr Bremer Schülerinnen und Schüler dürfen nach einem Erlass ab dem 1. Juni ihre Handys in der Schule nicht mehr nutzen. Auch im Niedersächsischen Landtag ist das Handyverbot in der kommenden Woche Thema.

Die Bremer Bildungsbehörde habe sich zuvor intensiv mit Schulleitungen, Kinderärzten, und Bildungsexperten ausgetauscht, hieß es. "Privathandys sind im Schulalltag nicht notwendig, im Gegenteil, sie lenken vom Lernen ab und halten Schülerinnen und Schüler davon ab, in den Pausen zu interagieren und vor allem sich zu bewegen", sagte Bremens Senatorin für Kinder und Bildung, Sascha Karolin Aulepp (SPD). Das Radio Bremen Regionalmagazin buten un binnen hatte zuerst über das geplante Verbot berichtet.

Handyverbot gilt ab 1. Juni

Handys müssen ab dem 1. Juni ausgeschaltet in der Tasche bleiben, Aufsichtspersonen sollen kontrollieren, ob die Schüler sich daran halten. Die Regelung gilt für Grundschüler und an weiterführenden Schulen bis einschließlich zur 10. Klasse. In den Oberstufen der Stadt können die Schulen selbst entscheiden, wie sie mit der Smartphone-Nutzung ihrer Schüler verfahren. Ausnahmen gelten für Schüler, die ihr Smartphone aus medizinischen Gründen benötigen.

Unterschiedliche Regelungen in den Ländern

Bundesweit gelten in Sachen Handyverbot an Schulen unterschiedliche Regelungen. Niedersachsen hat bislang kein einheitliches Konzept, das flächendeckend gilt. Bildungsministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) spricht sich bislang nicht für ein generelles Handyverbot an Schulen aus, hatte sich zuletzt aber für eine bundeseinheitliche Regelung offen gezeigt. Das Handyverbot soll kommende Woche auch Thema im niedersächsischen Landtag sein.

Handyverbot in Bad Harzburg

Seit Januar gilt etwa am Internatsgymnasium Bad Harzburg ein Handyverbot für die unteren Klassen. Die Schule verweist ebenso wie die Bremer Bildungsbehörde auf entsprechende Erkenntnisse, wonach Smartphones negative Auswirkungen auf Gehirn und Konzentrationsfähigkeit hätten.