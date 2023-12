Hand in Pfote gegen Hundesteuererhöhung in Hildesheim Stand: 13.12.2023 16:26 Uhr Hundehalter in Hildesheim sollen künftig höhere Hundesteuer zahlen. Damit will die Stadt Haushaltsdefizite mildern. Doch die geplante Maßnahme stößt auf Kritik.

Mehr Ausgaben für den besten Freund des Menschen kommen möglicherweise künftig auf die Hundebesitzer in Hildesheim zu. Gegen eine geplante Erhöhung der Hundesteuer haben am Samstag rund 50 Hundehalterinnen und Hundehalter zusammen mit ihren Vierbeinern protestiert.

19 Prozent mehr Hundesteuer für Hildesheimer

Grund für den Unmut der Hildesheimer ist eine im Rahmen der Zustimmung des Haushaltsplans für das kommende Jahr vorgesehene Erhöhung der Hundesteuer. Die derzeitigen Abgaben für den Ersthund in Höhe von jährlich 126 Euro sollen auf 150 Euro und für jeden weiteren Hund von derzeit 186 Euro auf 210 Euro steigen. Dadurch sollen laut der Stadt Hildesheim Mehreinnahmen von 100 000 Euro pro Jahr erzielt werden. Ob die Steuererhöhung tatsächlich in Kraft tritt, entscheidet der Rat in Hildesheim am kommenden Montag.

"Hundesteuer benutzt, um Löcher zu stopfen"

Weitere Informationen 3 Min Realer Irrsinn: Hundesteuer ohne Hund in Hilden Die Stadtverwaltung von Hilden fordert einen Bürger auf Hundesteuer zu zahlen, obwohl er gar keine Hunde hat. Doch so einfach lässt sich die Stadt nicht abspeisen. 3 Min

Hundebesitzer und Hundebesitzerinnen nehmen die Reform als ungerecht wahr: "Die Steuer ist nur für Hunde, es gibt keine Steuer für Katzen, Pferde oder andere Tiere", sagt Marion Gunreben, die am Protest teilgenommen hat. Auch Protestteilnehmer Egon Bullerjahn ist mit der geplanten Erhöhung der Abgaben nicht einverstanden: "Wenn die Hundesteuer nur dafür benutzt wird, um Löcher zu stopfen, ist es für mich nicht mehr nachvollziehbar".

Auf die Vorwürfe antwortet die Stadt Hildesheim jedoch, dass nicht nur die Hundesteuer betroffen sei. "Auch die Grundsteuer, die Vergnügungssteuer und die Zweitwohnungssteuer. Darüber hinaus müssen wir uns in vielen anderen Bereichen einschränken", sagt Dr. Helge Miethe, Pressesprecher der Stadt Hildesheim.

Am Ende betrage der finanzielle Unterschied lediglich zwei Euro im Monat, so Dr. Miethe. Doch aufgrund der allgemein gestiegenen Unterhaltskosten für die Haustiere sei laut einigen Hundehaltern und Hundehalterinnen eine artgerechte Haltung nicht mehr gewährleistet: "Ich habe einen kleinen Lohn und dementsprechend muss ich das auch stemmen für beide Hunde", so Hundebesitzerin Martina Dohm.

Hildesheim hat die zweithöchste Hundesteuer in Niedersachsen

Weitere Informationen Corona-Jahre: Niedersachsen nimmt mehr Hundesteuer ein Lagen die Einnahmen des Landes durch die Hundesteuer 2016 noch bei 36,6 Millionen Euro, waren es 2021 knapp 43 Millionen Euro. mehr

Auch die regionalen Unterschiede bei der Höhe der Hundesteuer in Niedersachsen werden kritisiert. So gehört Hildesheim zu den teuersten Gemeinden für Hundebesitzer und Hundebesitzerinnen im Bundesland. Am teuersten ist die Abgabe für Hannoveranerinnen und Hannoveraner mit 132 Euro für den ersten Hund und 240 Euro für jeden weiteren Hund. Der Umfrage einer Versicherung zufolge beträgt die durchschnittliche Hundesteuer in Niedersachsen 132 Euro für den ersten Hund. Damit liegt Niedersachsen auf Platz Drei im Bundesländervergleich.

In einigen Kommunen muss man hingegen weniger tief in die Tasche greifen. Cassandra Schild, Organisatorin der Protestaktion, sagt dazu: "Meine beiden Hunde werden mich in Hildesheim, wenn die Steuer erhöht wird, 360 Euro kosten. Würde ich in Sarstedt wohnen, also eine Stadt weiter, wären es gerade mal 150 Euro. Und das ist einfach eine Ungleichbehandlung von Tierhaltern, die ich so nicht gerechtfertigt finde". Weiter appelliert Schild zur Abschaffung "dieser aus dem 18. Jahrhundert stammenden Luxussteuer". Heutzutage ist das Ziel der Steuerabgabe für Hunde in Deutschland laut Bundesfinanzministerum etwa die Begrenzung der Tieranzahl in den Gemeinden.

Hund anmelden in Niedersachsen ist gesetzlich verpflichtend

Grundsätzlich muss die Abgabe für Welpen ab dem vollendeten dritten Lebensmonat gezahlt werden. Ob die Entrichtung der Hundesteuer vom Gesetzgeber verpflichtend ist, kann von Bundesland zu Bundesland variieren. Das ist beispielsweise in Hamburg und Niedersachsen der Fall. Es gibt jedoch auch Ausnahmen - wird ein Hund regelmäßig für eine bestimmte Aufgabe als "Arbeitshund" eingesetzt, so ist dies ein Grund zur Befreiung von der Steuer. Das ist etwa bei Blindenführ-, Rettungs- oder Polizeihunden der Fall.

Schlagwörter zu diesem Artikel Haustiere Versicherungen Steuern