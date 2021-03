Hameln handelt: Rettungspaket für die Innenstadt beschlossen

Stand: 11.03.2021 06:30 Uhr

Als eine der ersten Städte in Niedersachsen hat der Rat in Hameln am Mittwochabend ein weitreichendes Rettungspaket für seine Innenstadt beschlossen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.