800 rechtsmotivierte Straftaten im ersten Halbjahr Stand: 29.09.2020 15:31 Uhr In Niedersachsen hat es laut Landtags-Grünen im ersten Halbjahr 2020 mehr rechtsextremistische Straftaten gegeben. Die Partei fordert eine schnellere und konsequentere Ahndung der Delikte.

In der Statistik seien auch 28 Gewaltdelikte, sagte Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg am Dienstag in Hannover. Dies seien so viele wie seit 2016 nicht mehr. Die Grünen fragen quartalsweise die erfassten rechten Straftaten in Niedersachsen ab.

VIDEO: Rechtsextremismus: Waffenfunde bei Razzien (1 Min)

Grünen-Chefin: "Netzwerke frühzeitig eindämmen"

Hamburg zufolge, komme es auch häufiger zu Waffenfunden. Immer mehr rechte Netzwerke und Strukturen in Gesellschaft und Behörden würden bekannt: "Es braucht eine konsequente Strafverfolgung und den Einsatz aller, damit rechte Netzwerke frühzeitig identifiziert und eingedämmt werden können." Rechtsgerichtete Tendenzen zeigten sich in der Gesellschaft und auf der Straße. Auch der immer schärfere und populistischere Ton in gesellschaftlichen und parlamentarischen Debatten trage dazu bei. Hier werde der Grundstein gelegt für ein radikales rechtes Auftreten und Angriffe auf Menschen, sagte Hamburg.

Emsland neuer Schwerpunkt rechter Straftaten?

Ein Schwerpunkt rechtsextremistischer Aktivitäten liegt den Grünen zufolge seit vielen Jahren in Niedersachsens zweitgrößter Stadt Braunschweig. Dort wie auch in der Landeshauptstadt Hannover lägen die Werte aus dem ersten Halbjahr 2020 deutlich höher als in den vergangenen Jahren. In beiden Städten seien in den ersten sechs Monaten dieses Jahres schon mehr rechte Straftaten erfasst worden als in den ersten drei Quartalen 2019. Auch im Emsland scheine sich ein neuer Schwerpunkt herauszubilden. Hier seien die erfassten Straftaten auf 41 im ersten Halbjahr 2020 gestiegen - mehr als im gesamten vergangenen Jahr.

