Alarmstufe Gas ausgerufen: KKW Mehrum ab Juli wieder am Netz Stand: 23.06.2022 15:20 Uhr Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die zweite Alarmstufe im Notfallplan Gas ausgerufen. Niedersachsens Unternehmerverbände erwarten, dass Gas an der Börse zunehmend teuer eingekauft werden muss.

"Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland", sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstag. Die Versorgungssicherheit sei derzeit aber gewährleistet. Für die Stadt Osnabrück habe die zweite Stufe im Notfallplan noch keine Folge, teilten die Stadtwerke mit. Weder für Privathaushalte noch für Unternehmen. Dennoch ruft der Betreiber dazu auf, Gas sparsam zu verbrauchen. Von der zweiten Stufe konkret betroffen ist das Steinkohlekraftwerk Mehrum im Landkreis Peine. Es soll früher als zuletzt geplant aus der Reserve wieder in den Betrieb gehen: Bereits im Juli soll es wieder Strom produzieren. Dort laufen jetzt die Vorbereitungen auf Hochtouren, damit das gelingt.

Salzgitter AG korrigiert Prognose hoch

Was die zweite Stufe im Gas-Notfallplan für die Salzgitter AG bedeutet, ist noch nicht ganz klar. Man fahre auf Sicht, sagte Konzern-Sprecher Thorsten Möllmann. Bislang läuft es demnach aber noch gut für das Unternehmen. Weil der Preis für Stahl hoch ist, lasse sich mit dem Verkauf momentan noch gutes Geld verdienen. Trotz der derzeitigen hohen Energiepreise haben die Stahlkocher ihre Gewinnprognose für dieses Jahr jüngst nach oben korrigiert. Statt des bislang erwarteten Vorsteuergewinns von bis zu 900 Millionen Euro geht man in Salzgitter laut einer aktuellen Meldung nun von mehr als einer Milliarde Euro aus.

"Verfolgen Entwicklung engmaschig"

In diese Gewinnprognose seien Unsicherheiten, die sich aus der Krisenstufe ergeben, bereits mitberücksichtigt, sagt Möllmann. Denn dass die kommt, das hatten die Verantwortlichen beim Stahlkonzern schon erwartet. Dennoch bleibt die Lage unsicher, so Möllmann. "Im Großen und Ganzen verfolgen wir natürlich die weitere Entwicklung sehr engmaschig." Man müsse dabei das Ganze sehen, schließlich ginge es nicht nur um die Salzgitter AG als produzierendes Gewerbe, sondern auch um Kunden und Zulieferer. "Ich glaube dieses Bild ist noch viel zu diffus, als es jetzt schon skizzieren zu können. Das sind kaum qualifizierbare Risiken, die wir hier sehen - und man kann es einfach nicht prognostizieren." Bis zu einem gewissen Maße lassen sich laut Sprecher Möllmann die jetzt schon hohen Energiekosten durch gedrosselte Produktionsabläufe auffangen.

Salzgitter AG: Energie sparen mit mehr Personal

Die Salzgitter AG versucht demnach aktuell, den Einsatz von Erdgas auf ein Minimum zu reduzieren. Dazu wird in den Hochöfen und Walzstraßen in Salzgitter in mehr Schichten gearbeitet als sonst. Aber für die verlangsamten, energiesparenden Prozesse müssen mehr Beschäftigte eingesetzt werden als im Normalbetrieb. Ob und wie lange solche Maßnahmen künftig ausreichen, und ob die Gewinnprognose aufrecht gehalten werden kann, das werde sich wie gesagt zeigen.

