Habeck: Stromversorgung trotz Atomausstieg gewährleistet Stand: 28.12.2021 15:00 Uhr Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht die Stromversorgung in Deutschland trotz der bevorstehenden Abschaltung weiterer Atomkraftwerke gesichert.

"Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist weiterhin gewährleistet", erklärte Habeck am Dienstag. Die Regierung werde "durch den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien und die Beschleunigung des Netzausbaus" zeigen, dass eine Ausrichtung von Wirtschaft und Industrie auf Klimaneutralität möglich sei.

2022 endet das Kapitel Atomkraft in Deutschland

Bis zum 31. Dezember dieses Jahres gehen die Kraftwerke in Brokdorf (Schleswig-Holstein), Gundremmingen (Block C, Bayern) und Grohnde in Niedersachsen vom Netz. Es bleiben dann nur noch drei AKW, die bis spätestens Ende kommenden 2022 abgeschaltet werden sollen. Dabei handelt es sich die Atomkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland in Niedersachsen.

