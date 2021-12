Gute Rübenernte - aber das wechselhafte Wetter macht Sorgen Stand: 28.12.2021 18:24 Uhr Die Rüben-Verarbeiter in der Region Hannover sind bisher mit dem Verlauf der aktuellen Rübenkampagne zufrieden. Die Ernte ist überdurchschnittlich gut ausgefallen.

Zwar sei der Zuckergehalt in der einzelnen Rübe niedriger, die Masse an Rüben mache das aber wieder wett, heißt es aus dem Nordzucker-Werk in Nordstemmen (Landkreis Hildesheim). Auch im Nordzucker-Werk in Uelzen blickt man auf eine überdurchschnittliche Rübenkampagne. Deswegen dauere diese auch bis zum 22. Januar, eine Woche länger als im vergangenen Jahr.

Fäule würde die Qualität mindern

Sorge bereitet den Experten das wechselhafte Wetter. Über Weihnachten sei es bitterkalt gewesen, die Rüben waren auf den Feldern gefroren. Dies sei prinzipiell kein Problem, sagte Georg Sander, Leiter der landwirtschaftlichen Abteilung bei Nordzucker in Uelzen, dem NDR in Niedersachsen. Aber wenn die Temperaturen wieder in den zweistelligen Bereich steigen, könnten die Rüben faulen, was deren Qualität mindern würde.

