Stand: 06.10.2022 20:23 Uhr Gut Altenkamp in Papenburg zeigt Gemälde von H.D. Tylle

Wie sieht die Arbeit in den riesigen Hallen der Meyer Werft in Papenburg aus? Oder im Stahlwerk in Georgsmarienhütte, in der Papierfabrik Nordland in Dörpen oder bei VW in Wolfsburg? Der Maler H.D. Tylle beschäftigt sich seit rund 40 Jahren mit der Arbeitswelt großer Industrieunternehmen und hält typische Arbeitssituationen in seinen Gemälden fest. Er möchte mit seinen Bildern diejenigen erreichen, die sich für Kunst interessieren, aber wenig Kenntnis von der Arbeitswelt haben, und die, die in der Fabrik und in Großanlagen arbeiten, sich aber normalerweise nicht für Kunst interessierten, so beschreibt Tylle sein Credo. Eine Kostprobe der großformatigen Ölbilder Tylles sind noch bis Ende Oktober im Ausstellungszentrum Gut Altenkamp im Papenburger Stadtteil Aschendorf zu sehen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Malerei Ausstellungen