Guide Michelin: Diese Sterne-Restaurants gibt es in Niedersachsen Stand: 27.03.2024 10:49 Uhr Niedersachsen hat weiter elf Sterne-Restaurants: Zwar verlor eine Küche ihren Stern, doch eine andere konnte sich ihren zurückerobern. Der Guide Michelin verkündete Dienstag die Auszeichnungen für 2024.

So ist das neueröffnete "Hilmar" in Aerzen (Landkreis Hameln-Pyrmont) wieder mit einem Stern vermerkt. Noch im vergangenen Jahr hatte das Restaurant - damals noch "Gourmet Restaurant im Schlosshotel Münchhausen" - die Auszeichnung verloren. Die Küche hatte erst im Oktober einen Wechsel an der Spitze vollzogen: Der 41-jährige Sternekoch Stephan Krogmann leitet seitdem das Team des "Hilmar".

Einziges Drei-Sterne-Restaurant bleibt in Wolfsburg

Das kulinarisch beste Erlebnis in Niedersachsen gibt es laut der Michelin-Kritiker weiterhin in Wolfsburg: Das "Aqua" mit dem Team um Küchenchef Sven Elverfeld bleibt das einzige Drei-Sterne-Restaurant im Land. Elverfeld wurde zudem mit dem "Mentor Chef Award" ausgezeichnet. Er habe seit dem Jahr 2000 zahlreiche Köchinnen und Köche an seinem Erfahrungsschatz teilhaben lassen und sich damit um den gastronomischen Nachwuchs verdient gemacht, hieß es.

Die Sterne-Restaurants in Niedersachsen

"Aqua" in Wolfsburg (Drei Sterne)

"Jante" in Hannover (Zwei Sterne)

"Votum" in Hannover (Zwei Sterne)

"Hilmar" in Aerzen (Ein Stern)

"Sterneck" in Cuxhaven (Ein Stern)

"Handwerk" in Hannover (Ein Stern)

"Seesteg" auf Norderney (Ein Stern)

"Apicius" in Bad Zwischenahn (Ein Stern)

"Friedrich" in Osnabrück (Ein Stern)

"IKO" in Osnabrück (Ein Stern)

"Kesselhaus" in Osnabrück (Ein Stern)

Traurige Nachrichten gab es bei der diesjährigen Sterne-Vergabe allerdings für die "Genießer Stube" in Friedland bei Göttingen: Das Restaurant verlor seinen Stern.

Restaurant in Friesoythe mit "Grünem Stern" ausgezeichnet

In der Kategorie des "Grünen Sterns" wurde in diesem Jahr das "Regional Friesyothe" in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) neu ausgezeichnet. Mit der Verleihung sollen Gastronomen für ihre Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit ausgezeichnet werden, wie die Macher des Guide Michelin mitteilten. Damit reiht sich das "Regional Friesyothe" zu dem "Flux - Biorestaurant Werratal" in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) und dem "Ramster" in Schneverdingen (Landkreis Heidekreis).

340 Sterne-Restaurant in Deutschland

Bundesweit sind 340 Sterne-Restaurant in Deutschland in dem diesjährigen Guide Michelin vermerkt - 10 davon mit drei Sternen, 50 mit zwei Sternen und 280 Restaurants mit einem Stern. Im Jahr 2023 gab es 334 Sterne-Restaurants. Herausgeber des berühmten Restaurantführers ist der französische Reifenhersteller Michelin. Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen.

