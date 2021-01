Grundschulen in Niedersachsen: Unmut über Corona-Politik Stand: 25.01.2021 08:49 Uhr Der Corona-Kurs der Landesregierung sorgt an den Grundschulen für Unruhe. Weil Eltern selbst entscheiden können, ob ihre Kinder zum Präsenzunterricht gehen, haben die Schulen deutlich mehr Aufwand.

An den Grundschulen in Langenhagen-Godshorn und in Bredenbeck (Region Hannover) kommen 20 Kinder nicht mehr in den Unterricht, in Rethem im Heidekreis sind es 25. Die Abmelde-Quote liegt hier bei jeweils unter 20 Prozent, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Doch auch wenn weniger Kinder an der Schule lernen, sind die Lehrer enorm gefordert.

Lehrer wechseln zwischen mehreren Gruppen

Vom Schulleitungsverband heißt es, die Pädagogen müssten zwischen Wechselunterricht, Dauer-Distanzlernen und Notgruppen hin- und herspringen. Das bedeute, dass sie sich permanent auf neue Lerngruppen und neue Herangehensweisen beim Vermitteln des Unterrichtsstoffs einstellen müssten. Viele Lehrer beklagen demnach, dass sie kaum noch hinterherkommen.

Eltern von Entscheidung hin- und hergerissen

"Da werden Grenzen überschritten", kritisierte Andrea Kunkel vom Schulleitungsverband. Lehrer und Schulleiter berichten auch von Eltern, die hin- und hergerissen sind, ob sie ihre Kinder in die Grundschule schicken sollen oder nicht. "Die Nerven liegen blank", sagte eine Rektorin.

Tonne: Reiner Distanzunterricht für Grundschüler nicht möglich

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat den Sonderweg des Landes mit Grundschulen und Abschlussklassen im Wechselmodell verteidigt. "Ich bin fest von dem Weg überzeugt, die Schulen in Niedersachsen einen Spalt weit aufzuhalten", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Gerade für die Grundschüler, die erst Lesen, Schreiben und Rechnen lernen, sei reiner Distanzunterricht auf Dauer nicht darstellbar. Bildung und Infektionsschutz dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden, so der Minister. Wenn die Sozialkontakte erheblich heruntergefahren werden, komme Schule neben dem Bildungsauftrag eine weitere bedeutende Rolle zu: "Nämlich ein unerlässliches Mindestmaß an Kontakt für Kinder und Jugendliche mit anzubieten, selbst wenn es nur auf Abstand ist", sagte Tonne.

