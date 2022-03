Grundschulen: Bildungsgewerkschaft beharrt auf Maskenpflicht Stand: 14.03.2022 15:05 Uhr Die Corona-Zahlen steigen. Besonders hoch ist die Inzidenz bei den Sechs- bis Elfjährigen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert deshalb, die Maskenpflicht im Unterricht beizubehalten.

Aus Sicht der Gewerkschaft GEW kommt das für kommende Woche geplante Ende der Maskenpflicht im Unterricht für Grundschüler zu früh. Den Verzicht auf die Maske hatte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) vor einigen Wochen angekündigt, als er einen Lockerungs-Fahrplan für Schulen vorstellte. Zu der Zeit schien der Höhepunkt der Omikron-Welle in Niedersachsen sowie bundesweit überschritten, die Corona-Zahlen waren langsam gesunken. Dieser Trend hat sich zuletzt jedoch nicht fortgesetzt, stattdessen erreichen die Zahlen fast täglich neue Höchstwerte.

"Erst Lockerungen, wenn Pandemie auf dem Rückzug"

"Die pädagogischen Argumente für das Entfallen der Maskenpflicht am Platz wiegen besonders in der Grundschule schwer, doch der Gesundheitsschutz wiegt im Moment noch schwerer", sagte der kommissarische GEW-Landesvorsitzende Holger Westphal. Lockerungen im Unterricht dürfe es erst dann geben, wenn die Corona-Pandemie tatsächlich auf dem Rückzug sei. Während die Inzidenz in Niedersachsen am Montag die Marke von 1.400 überschritt, liegt sie laut Westphal in der Gruppe der Sechs- bis Elfjährigen sogar doppelt so hoch.

Maskenpflicht soll ab Mai für alle entfallen

Der Schul-Fahrplan sieht vor, dass ab dem 21. März Grundschülerinnen und Grundschüler im Unterricht keine Maske mehr tragen müssen. Ab Mai soll das auch für die übrigen Jahrgänge gelten. Anfang vergangener Woche war bereits die Zahl der Corona-Tests vor dem Schulbesuch von wöchentlich fünf auf drei reduziert worden.

