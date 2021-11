Grüne zu Corona: "Landesregierung stolpert in vierte Welle" Stand: 12.11.2021 14:49 Uhr Am Freitag hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) eine Ausweitung der 2G-Regelungen angekündigt. Die Grünen im Niedersächsischen Landtag üben dennoch Kritik an der Landesregierung.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg fordert von der Landesregierung entschiedeneres Handeln angesichts der sich zuspitzenden Corona-Situation. "Es ist erschreckend, wie unsortiert die Landesregierung in die vierte Welle der Pandemie stolpert", sagte Hamburg am Freitag. Die Landesregierung verstecke sich hinter den Stufenplänen, die nicht die notwendige Wirkung entfalteten. Sie sollte vielmehr den Ehrgeiz entwickeln, die dynamische Entwicklung bei den Infektionen zu verhindern.

Weil: Neue Verordnung soll Geimpfte schützen

Die Ausweitung der 2G-Regel, wie sie Regierungschef Weil (SPD) am Freitag angekündigte, würde Folgen für ungeimpfte Menschen haben. Damit würde für sie der Zutritt zu vielen öffentlichen Einrichtungen in der Regel nicht erlaubt sein. Weil nannte als einen möglichen Bereich Veranstaltungen in Innenräumen, weitere nannte er zunächst nicht. "Das machen wir nicht, um die Ungeimpften zu ärgern, sondern die Geimpften zu schützen", sagte Weil in der Landespressekonferenz in Hannover. Eine neue Verordnung werde Ende kommender Woche oder zu Beginn der darauffolgenden in Kraft treten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.11.2021 | 14:00 Uhr