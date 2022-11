Grüne stimmen für Koalitionsvereinbarung mit der SPD Stand: 06.11.2022 19:50 Uhr Am Sonntag haben die Grünen auf einem außerordentlichen Parteitag in Hannover dem Koalitionsvertrag mit großer Mehrheit zugestimmt. Montag soll das Regierungsbündnis mit der SPD besiegelt werden.

Bei der Abstimmung zum Koalitionsvertrag gab es nur einzelne Gegenstimmen und Enthaltungen. Der Koalitionsvertrag trage eine klare grüne Handschrift, so die Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg. Rot-Grün werde den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen und die Verkehrswende vorantreiben. Die SPD, die mit Stephan Weil den Ministerpräsidenten stellt, hat die Grundlage für die Regierungsbildung bereits am Sonnabend ratifiziert. Am Dienstag konstituiert sich dann der neue Niedersächsische Landtag. Aller Voraussicht nach wählen die Abgeordneten Weil mit der rot-grünen Mehrheit für eine dritte Legislaturperiode. Für die Wiederwahl sind mindestens 74 Ja-Stimmen bei 146 Abgeordneten nötig. Anschließend stellt Weil sein Kabinett mit den Ministerinnen und Ministern vor.

VIDEO: Weil und Hamburg stellen rot-grünes Kabinett vor (01.11.2022) (3 Min)

SPD erneut klare Siegerin bei Landtagswahl

SPD und Grüne stellen im neuen Landtag gemeinsam 81 von 146 Abgeordneten. Die SPD hatte bei der Landtagswahl 33,4 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereint. Die CDU, die bislang als Juniorpartner in einer Großen Koalition mit der SPD regierte, kam auf 28,1 Prozent. Die Grünen wurden mit 14,5 Prozent zur drittstärksten Kraft vor der AfD, die 11 Prozent erreichte. FDP und Linke kamen nicht in den Landtag.

