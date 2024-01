Mit Grünkohl und Schnaps: Niedersachsen fährt auf die Grüne Woche Stand: 17.01.2024 12:53 Uhr Ab Freitag präsentiert sich Niedersachsen auf der Grünen Woche 2024 in Berlin. Lebensmittelhersteller, Tourismusvereine und Bauernverbände bringen den Besuchern das Land zwischen Harz und Nordsee näher.

Für ein kleines Highlight könnten Niklas Haller und Michael Frankenbach aus Sittensen sorgen. Sie bringen eine Weltneuheit mit, wie sie sagen: Schnaps aus Eicheln. Und auch sonst will sich Niedersachsen möglichst vielfältig und innovativ bei der Grünen Woche in Berlin zeigen. Bis zum 28. Januar bieten auch Startup-Unternehmen, Landjugendgruppen, Dorfgemeinschaften und regionalpolitische Initiativen ein Informationen sowie Probier- und Mitmachaktionen an. Das Zentrum der Niedersachsenhalle sind der Marktplatz zum Verweilen und die Showbühne mit Musik- und Tanzvorführungen.

Videos ARD Mediathek Hanf - Alte Nutzpflanze, neu entdeckt Von Dämmmaterial über Lebensmittel bis hin zu Textilien: Die Einsatzmöglichkeiten von Hanf sind enorm. (04.11.2023) Video

Grünkohlpfanne soll Besuchern Niedersachsen näherbringen

Drumherum präsentieren sich Ausstellergemeinschaften aus dem Harz, dem Weserbergland und der Mittelweser-Region, aus dem Elbe-Wendland, aus dem Alten Land, aus Gifhorn und vom Verbund Oldenburger Münsterland. Dabei erfahren die Besucher Wissenswertes aus der Region und können typisch niedersächsische Gerichte wie Grünkohlpfanne oder auch und regionale Besonderheiten wie Biere und Spirituosen kennenlernen.

Grüne Woche 2024: 13 Dörfer zeigen Ideen für "Unser Dorf hat Zukunft"

Weitere Informationen 63 Hektar - der Landwirtschafts-Podcast von NDR Niedersachsen NDR Moderator und Stadtkind Andreas Kuhlage und Landwirtin Maja Mogwitz plaudern über landwirtschaftliche Themen. mehr

Auf dem Messestand des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums geht es um das Thema "Lebenswerte Zukunft auf dem Land". 13 Dörfer und Gemeinden aus Niedersachsen zeigen ihre Ideen und Projekte für den deutschlandweiten Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".

Weltneuheit aus Niedersachsen: Schnaps aus Eicheln

Am Startup-Stand des Innovationszentrum Niedersachsen und der Marketinggesellschaft der niedersächsischen Land- und Ernährungswirtschaft präsentieren sich zudem Startup-Unternehmen mit ihren Produkten. Mit dabei sind etwa die Firma Naturwirkt aus Braunschweig, die Getränke zur Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit zum Probieren anbietet. Marie-Sophie von Schnehen vom Hofgut Klein Schneen bei Friedland zeigt ihre selbst erzeugten sogenannten Superfoods wie Mohn, Kichererbsen, Quinoa und Kaffee aus Lupinen. "Damit Landwirtschaft in Niedersachsen eine Zukunft hat, muss sie diverser, mutiger und nachhaltiger werden", lautet ihre Botschaft. Mutig hört sich auch die Idee mit dem Schnaps aus Eicheln aus Sittensen an. Und vielleicht überzeugt er ja den einen oder die andere von Niedersachsen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft