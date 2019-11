Stand: 13.11.2019 15:00 Uhr

Großrazzia: Schleuser in Osnabrück festgenommen

Bei einer bundesweiten Durchsuchung gegen eine Gruppe von Schleusern hat die Bundespolizei am Mittwoch 18 Gebäude und Wohnungen in Niedersachsen überprüft. Schwerpunkt der Razzien waren Bremen und der Großraum Oldenburg, wie ein Sprecher der Bundespolizei in Hannover zu NDR.de Niedersachsen sagte. Die Aktion im Auftrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück richtete sich gegen das Einschleusen von Ausländern aus Osteuropa, insbesondere der Ukraine. Ein 52-Jähriger, der einer der Köpfe der Bande sein soll, wurde im Landkreis Osnabrück festgenommen. Inzwischen sei Haftbefehl erlassen worden, wie ein Sprecher sagte. Gemeinsam mit weiteren Verdächtigen soll er unter anderem eine Arbeitsvermittlung betrieben haben und den Arbeitskräften Wohnungen vermittelt haben.

Ukrainer auch als Werkvertragsarbeiter tätig

Die Einsatzkräfte durchsuchten den Angaben zufolge unter anderem Gebäude und Wohnungen in Bad Essen, Quakenbrück (beide Landkreis Osnabrück), Garrel, Friesoythe (beide Landkreis Cloppenburg), Lohne (Landkreis Vechta) sowie in den Landkreisen Oldenburg und Ammerland. Die illegal eingereisten Ukrainer seien in verschiedenen Branchen tätig. Es handele es sich unter anderem um Fälle von Werkvertragsarbeit, hieß es von der Bundespolizei. Prostitution gehöre nicht dazu.

Schleuser betreiben eigene Arbeitsvermittlung

Die Hintermänner gehören der Bundespolizei zufolge verschiedenen Nationalitäten an, auch Deutsche sollen darunter sein. Ihnen wird neben dem Einschleusen von Personen Beihilfe zur mittelbaren Falschbeurkundung sowie der illegalen Arbeitnehmerüberlassung vorgeworfen. Die Verdächtigen sollen den Arbeitskräften bei der Anmeldung bei Behörden und Sozial- beziehungsweise Rentenversicherungsträgern geholfen haben und diese mithilfe falscher Papiere als vermeintliche EU-Bürger über eine selbst betriebene Arbeitsvermittlungsagentur vermittelt haben. Darüber hinaus boten die Beschuldigten den Ukrainern Unterkünfte an.

Noch viele offene Fragen zu Schleusern

Wie groß die Gruppe der Schleuser ist und wie viele Menschen sie illegal ins Land gebracht haben, werde noch ermittelt, so der Sprecher. Als Nächstes würden die sichergestellten Datenträger - unter anderem Mobiltelefone und Laptops - ausgewertet. Bis Ergebnisse vorliegen, könne es einige Zeit dauern.

Hunderte Polizisten ins sechs Ländern im Einsatz

Insgesamt waren am Mittwoch mehr als 500 Einsatzkräften in sechs Bundesländern im Einsatz, darunter in Schleswig-Holstein. Dort wurde ein Objekt in Mölln (Landkreis Herzogtum Lauenburg) überprüft.

