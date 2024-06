Großrazzia: Polizei sucht nach Drogen und Kriegswaffen Stand: 13.06.2024 08:16 Uhr Im Rahmen einer großen Drogenrazzia durchsucht die Polizei zur Stunde mehrere Objekte in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Auch ein mutmaßlicher "Reichsbürger" ist im Fokus der Ermittler.

Die Razzia läuft seit dem Morgen, wie die Polizei heute mitteilte. Rund 100 Einsatzkräfte durchsuchen 15 Objekte in Stadt und Landkreis Osnabrück, in Salzgitter sowie in Hannover. In Teilen von Nordrhein-Westfalen finden ebenfalls Razzien statt - unter anderem in Espelkamp kurz hinter der niedersächsischen Landesgrenze. Dort lebt einer der zwölf Beschuldigten, ein 55-Jähriger, der nach Informationen des NDR Niedersachsen vermutlich der "Reichsbürger"-Szene zuzuordnen ist. In Espelkamp entdeckte die Polizei auch eine von zwei Cannabis-Plantagen. Die andere steht in Salzgitter. Weitere Details sollen im Laufe des Tages folgen.

