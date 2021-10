Großeinsatz gegen mutmaßliche Geldwäscher - auch in Hannover Stand: 06.10.2021 08:14 Uhr Seit heute Morgen geht die Polizei in Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen gegen ein Netzwerk von mutmaßlichen Geldwäschern vor - unter anderem in Hannover. Elf Personen wurden festgenommen.

Die Maßnahmen richten sich gegen 67 mutmaßliche Mitglieder eines seit 2016 international agierenden Netzwerks, teilten die Polizei Düsseldorf und die Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten (ZeOS) in Nordrhein-Westfalen mit. Das Netzwerk stufen die Ermittler als kriminelle Vereinigung im Bereich der Organisierten Kriminalität ein. Die Beschuldigten sollen mit illegalen Zahlungsdiensten Geld aus Straftaten gewaschen haben. Nach vorläufiger Schätzung beträgt das Transaktionsvolumen rund 140 Millionen Euro.

Luxusautos, Uhren und Gold beschlagnahmt

In 25 Städten haben die Ermittler mehr als 80 Gebäude durchsucht. Dabei beschlagnahmten sie Beweismittel sowie Vermögenswerte im Gesamtwert von mehr als zwei Millionen Euro - darunter Luxusautos, hochwertige Uhren, Gold und Schmuck. Neben Spezialeinheiten sind auch mehrere Hundertschaften sowie Drogen- und Geldspürhunde an den Durchsuchungen beteiligt, die in einigen Städten noch andauern. In Niedersachsen und Bremen gab es den bisherigen Angaben zufolge nur in Hannover und Bremerhaven Durchsuchungen. Der Schwerpunkt der Aktion ist in Nordrhein-Westfalen.

Bewaffneter Raub und Geiselnahme

Die Ermittler werfen den Beschuldigten darüber hinaus vor, zu Unrecht Sozialleistungen zu beziehen, sozialversicherungsrechtlichen und steuerlichen Pflichten nicht nachzukommen und sich gegenseitig zu helfen, die Taten zu verschleiern. Auch wird den Mitgliedern der kriminellen Vereinigung vorgeworfen, Gewalttaten wie bewaffneten Raub und Geiselnahme begangen zu haben, um ihre Forderungen einzutreiben. Einer der Beschuldigten wurde wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland in Untersuchungshaft genommen. Diese Ermittlungen laufen abgetrennt von dem Geldwäsche-Verfahren.

Zufallsfund: 300.000 Euro im Turnbeutel

Ausgangspunkt der Ermittlungen war laut Sicherheitskreisen ein Zufallsfund der Polizei. Demnach fanden Beamte nach einem Unfall auf der A61 in einem Auto 300.000 Euro Bargeld versteckt in einem Turnbeutel. Weitere Details zu den Ermittlungen wollen die Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen und die Polizei Düsseldorf heute ab 14 Uhr in einer Pressekonferenz bekannt geben.

