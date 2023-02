Große Not nach Erdbeben: Niedersachsen schickt 15.000 Feldbetten Stand: 08.02.2023 16:06 Uhr Nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien schickt Niedersachsen Hilfsgüter ins Krisengebiet. Darunter sind unter anderem 15.000 Feldbetten, 5.000 Decken sowie 50 Zelte mit jeweils einer Zeltheizung.

Wie das niedersächsische Innenministerium am Mittwoch mitteilte, habe man der Bundesregierung das genannte Material angeboten. Die Hilfe für das Erdbebengebiet wird über den Bund koordiniert. "Weitere staatliche Hilfsersuchen werden wir, wenn sie hier eingehen, umgehend prüfen und in jeder uns möglichen Weise helfen", sagte Innenministerin Daniela Behrens (SPD) laut Mitteilung. Ebenfalls am Mittwoch wurde bekannt, dass die Bundeswehr vom Fliegerhorst Wunstorf in der Region Hannover 50 Tonnen Hilfsgüter in das Katastrophengebiet fliegen wird. Das Hilfsmaterial werde mit drei Transportflugzeugen vom Typ Airbus A400M in das Gebiet geschickt, bestätigte ein Sprecher der Luftwaffe. Geplant sei der Abflug für Donnerstagvormittag. Die Hilfsgüter stammen aus dem speziell für Notfälle eingerichteten Logistikzentrum des Auswärtigen Amtes im Großraum Ulm.

Weitere Informationen Spendenkonten: Hilfe für Erdbeben-Opfer in der Türkei und in Syrien Wollen Sie die Opfer der Naturkatastrophe unterstützen? Hier gibt es Informationen zu den Spendenkonten. mehr

Zwei Verschüttete lebend aus Trümmern geborgen

Am Mittwoch konnte ein Rettungsteam der Organisation @fire aus Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) zwei Verschüttete lebend aus den Trümmern bergen. Ursprünglich war sogar von drei Geretteten die Rede. Wie der Verein mitteilte, orteten die Rettungskräfte unter den eingestürzten Wohnblöcken in der stark zerstörten Stadt Kahramanmaras weitere Personen. Die Bergung werde fortgesetzt. "Das ist das, worauf wir Jahre lang drauf hinarbeiten, wo wir viele Stunden in Ausbildung, Vorbereitung, Übung stecken, um dann eben auch im Ernstfall vor Ort tatsächlich helfen zu können und da was bewirken zu können und Menschen das Leben retten zu können", sagte Sebastian Baum, Sprecher der internationalen Katastrophenschutz-Organisation, dem NDR Niedersachsen.

Ebenfalls am Mittwoch schickt die Hilfsorganisation ein zweites Team in die Türkei, um bei den Rettungsmaßnahmen in der Erdbebenregion zu helfen. Bis zu 15 Frauen und Männer würden zusammengestellt, so Sebastian Baum. Bisher ist @fire mit Sitz in Wallenhorst mit 17 Helferinnen und Helfern sowie zwei speziell ausgebildeten Hunden in der Türkei. Unter den Einsatzkräften seien auch vier Personen aus Niedersachsen. Am Montagabend war das Helferteam von Frankfurt aus mit einem Flugzeug in die Region gereist.

Helfer im Zentrum des Bebens im Einsatz

"Das ist eine Art Höhlenrettung", schilderte @fire-Mitbegründer Jan Südmersen das Vorgehen bei verschütteten Menschen. "Man versucht sich Gänge zu machen in die Gebäude und sich direkt zu den Verschütteten vorzuarbeiten und sie rauszuholen. Das ist eine schwierige und technische Arbeit, für die wir aber ausgebildet sind," sagte Südmersen. Er selbst koordiniere einen virtuellen Stab im Internet. Er organisiert also zusammen mit anderen Mitgliedern von @fire den Hin- und Rückflug der Rettungskräfte und aller Geräte, die sie dabeihaben und klärt ab, wo sie eingesetzt werden. Das Team in der Türkei selbst organisiert mit den Vereinten Nationen alles weitere.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 08.02.2023 | 15:00 Uhr