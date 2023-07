Großbrand in Freibad Emden: Polizei hat offenbar erste Spur Stand: 14.07.2023 17:35 Uhr Nach dem Brand im Van-Ameren-Bad in Emden interessiert sich die Polizei für ein unbekanntes Auto, das in der Nähe des Bades gesehen wurde. Unterdessen ist die Spendenbereitschaft in Emden weiter groß.

Die Polizei scheint im Fall des Feuers im Van-Ameren-Bad in Emden eine erste Spur zu verfolgen. Wie die Ermittler am Freitag mitteilten, wird nach einem unbekannten Auto gesucht, das sich Montagnacht gegen 2 Uhr in der Nähe des Freibads aufgehalten haben soll. Demnach hätten Zeugen ausgesagt, mehrere Personen seien zu einem Auto gerannt und eingestiegen. Das Fahrzeug habe sich nach einem Wendemanöver mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Wolthuser Straße entfernt. Die Polizei bittet insbesondere Anwohner, deren Grundstück über eine Videoüberwachung verfügt, ihre Aufnahmen vor diesem Hintergrund noch einmal zu überprüfen.

Spenden sollen Notbetrieb ermöglichen

Unterdessen ist die Spendenbereitschaft der Menschen nach dem Brand im Freibad weiterhin ungebrochen. Viele Freiwillige hatten nach Auskunft des Fördervereins, der das Bad betreibt, ihre Hilfe beim Wiederaufbau angeboten. Auch die Spendenaktion trifft auf große Resonanz. Bis Freitagnachmittag waren bereits mehr als 163.000 Euro eingegangen, wie auf der Website für den Spendenaufruf zu sehen ist. Dank der Spenden könnte das Bad schon bald im Notbetrieb laufen.

Brandursache weiterhin unklar

Das Feuer war in der Nacht zu Dienstag gegen 4 Uhr bemerkt worden. Ein Gebäude, in dem sich Umkleidekabinen und die Kasse befanden, wurde zerstört. Technik und Becken wurden nicht beschädigt. Die Brandursache ist weiter unklar. Eine Sprecherin des Fördervereins hatte aber gegenüber dem NDR in Niedersachsen bestätigt, dass am Van-Ameren-Bad Einbruchsspuren entdeckt worden seien.

