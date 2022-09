Großbrand im Harz fast gelöscht: Brocken wieder freigegeben Stand: 09.09.2022 14:25 Uhr Die Feuerwehr hat das seit fast einer Woche im Harz wütende Feuer weiter eingedämmt. Immer mehr Einsatzkräfte rücken ab. Touristen dürfen wieder auf dem Brocken wandern.

"Es existieren nur noch wenige Glutnester", sagte ein Sprecher des Landkreises Harz am Freitag. Die Kreisverwaltung hatte zuvor den Katastrophenfall für beendet erklärt. Erneut seien Einsatzkräfte und Löschhubschrauber aus dem Gebiet abgezogen worden. Am Freitag seien noch rund 200 Helferinnen und Helfer vor Ort gewesen - darunter auch rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr Göttingen, die für Nachlöscharbeiten per Hubschrauber in das schwer zugängliche Gebiet geflogen worden seien. Das Bundesland Sachsen-Anhalt hatte Niedersachsen kurzfristig um Hilfe gebeten.

Wanderer können wieder auf den Brocken

Das Brockenplateau inklusive der Zufahrts- und Wanderwege sowie der Ort Schierke sind inzwischen für Touristen freigegeben. Wer dort unterwegs sei, solle sich an mögliche Anweisungen der Einsatzkräfte halten, so der Landkreis. Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) hoffen, kommende Woche wieder auf dem Streckenabschnitt Drei Annen Hohne-Schierke-Brocken Fahrten anbieten zu können, sagte Sprecherin Heide Baumgärtner am Freitag dem NDR in Niedersachsen. Zurzeit nutzten die Einsatzkräfte die Trasse noch als Transportweg. Die HSB sei mit der Stadt Wernigerode und dem Kreis Harz im Austausch.

Regen entspannt Situation, Löschflugzeuge zurück in Italien

Am Donnerstag hatte anhaltender Regen maßgeblich zur Entlastung der Einsatzkräfte beigetragen, wie ein Kreissprecher sagte. Einsetzender Nebel habe allerdings zu Verzögerungen bei den Löscharbeiten aus der Luft geführt. Es waren verstärkt Bodenkräfte im mitunter schwer zugänglichen Brandgebiet im Einsatz, wie der Sprecher weiter sagte. Aus der Luft konnten die Brandherde dank einer Vielzahl an Löschhubschraubern unter Kontrolle gehalten werden. Die Besatzungen der beiden italienischen Löschflugzeuge hingegen wurden mit ihren Maschinen am Vormittag verabschiedet - "mit einem regionalen Getränk", so der Sprecher.

Brand brach fast zeitgleich an mehreren Stellen aus

Das Feuer im Harz war am Sonnabend an einem beliebten Wanderweg in der Nähe des Aussichtspunktes Goethebahnhof entdeckt worden. Die Ursache ist noch unklar. Brandermittler waren schon vor Ort, sagte eine Sprecherin der Polizei Magdeburg. Fest stehe bislang, dass das Feuer fast zeitgleich an drei verschiedenen Stellen ausgebrochen sei. Insgesamt waren dem Landkreis zufolge etwa 160 Hektar Wald- und Moorfläche betroffen. Die Arbeiten vor Ort werden wohl noch einige Tage andauern, wie Kreisbrandmeister Lohse sagte.

Feuerwehrmann verletzt

Ein Feuerwehrmann erlitt im Einsatz schwere Verletzungen. Es war zu einer Verpuffung an einem technischen Gerät gekommen, wie ein Sprecher des Landkreises Harz am Montagabend mitteilte. Der Feuerwehrmann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Brandverletztenzentrum Bergmannstrost Halle (Sachsen-Anhalt) geflogen.

Umweltminister: Staatsvertrag steht nicht zur Debatte

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) hält derweil am Modell eines gemeinsamen Nationalparks Harz von Sachsen-Anhalt und Niedersachsen fest. "Bei allem Verständnis für den politischen Druck im Landwirtschaftsministerium in Sachsen-Anhalt: Wir sollten mit kühlem Kopf jetzt erst mal dafür sorgen, dass der Brand gelöscht wird, die Kameradinnen und Kameraden gesund aus den Einsätzen zurückkommen, dass die Brandursache ermittelt wird und dass dann die richtigen Schlüsse daraus gezogen werden." Zuvor hatte Sachsen-Anhalts Forstminister Sven Schulze (CDU) Zweifel an dem Modell geäußert. Lies verweist darauf, dass die Parlamente beider Länder nach langen Verhandlungen diesen Staatsvertrag auch als Signal der neuen Einheit Deutschlands geschlossen hätten. "Das ist nichts, was man per Federstrich eines Ministers einfach streichen kann. Ich gehe davon aus, dass auch Minister Schulze das so sieht." Aus Sachsen-Anhalt war gefordert worden, Totholz aus dem Park zu schaffen. Lies sagte, das gehe nicht - dafür sei es viel zu viel Totholz.

Nationalpark-Chef: Harz ist besonderer Naturraum

Nationalpark-Chef Roland Pietsch sieht das ähnlich. Zum einen fehlten dafür die Maschinen, zum anderen müsste dafür das "Nationalparkgesetz" mit den Stimmen der Parlamente von Sachsen-Anhalt und Niedersachsen geändert werden. Und schließlich hätte auch die EU noch ein Wörtchen mitzureden, weil der Nationalpark Harz als besonderer Naturraum geschützt ist. Pietsch betonte, dass der Harz seinen internationalen Status als Nationalpark verlieren könnte. Dennoch müsse nun das Wegenetz zusammen mit der Feuerwehr ganz genau betrachtet werden. Bei Bedarf könnten vorsorglich auch Schneisen geschlagen werden. Hierzu sei er in engen Gesprächen mit der Feuerwehr. Im Sinne der Gefahrenabwehr sei das auch mit den Regeln des Nationalparks vereinbar.

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Fassung des Textes hieß es, dass Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) aktuell die Arbeit der Feuerwehr im Harz kritisiert. Diese Aussage ist falsch. Wir haben den Fehler korrigiert.

