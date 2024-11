Erbsenprotein für veganes Essen: Nordzucker baut neues Werk Stand: 13.11.2024 11:45 Uhr Nordzucker ist vor allem für die Produktion von Zucker bekannt. Jetzt steigt das Unternehmen auch ins Geschäft rund um vegane Ernährung ein: Heute beginnt der Bau eines neuen Werkes in Groß Munzel.

Mehr als 100 Millionen Euro investiert das Unternehmen in die Produktion von pflanzenbasierten Proteinen und eröffnet damit ein neues Geschäftsfeld. Das neue Werk in der Region Hannover soll ab 2026 Erbsen verarbeiten. Erbsen sind reich an Proteinen, und die werden für die Produktion veganer und vegetarischer Lebensmitteln verwendet. "Pflanzenbasierte Ernährung wird in der Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Mit pflanzenbasierten Proteinen sehen wir eine große Chance, an diesem Zukunftsmarkt zu partizipieren", sagt Nordzucker-Chef Lars Gorissen.

Gelbe Erbse: Für Nachhaltigkeit und vegane Alternativen

Gelbe Erbsen werden in der Lebensmittelindustrie oft als Proteinquelle für vegetarische und vegane Fleisch-, Ei- und Milch-Alternativen verwendet. Auch der Niedersächsische Hersteller Rügenwalder Mühle greift bei seinen Ersatzprodukten unter anderem auf Erbsenprotein zurück. Mit dem neuen Werk von Nordzucker folgt der Hersteller dem Trend - weg von tierischen Produkten, hin zu einer pflanzlichen Basis. Die gelbe Erbse erfülle "alle Voraussetzungen für eine wirtschaftliche und nachhaltige Produktion", heißt es bei Nordzucker.

