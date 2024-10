Grenzkontrollen: Polizei stoppt 73 unerlaubte Einreisen Stand: 11.10.2024 07:57 Uhr Um ungeregelte Migration einzudämmen, gibt es seit dem 16. September erweiterte Grenzkontrollen in Deutschland. Auch an der niedersächsischen Grenze zu den Niederlanden kontrolliert die Bundespolizei verstärkt.

Die Kontrollen an der Grenze hätten sich bewährt, teilte die Bundespolizei in einer ersten Bilanz mit. Von Mitte bis Ende September seien auf diese Weise 73 unerlaubte Einreisen unterbunden worden, 50 Menschen seien an der Grenze zurückgewiesen worden. Zudem vollstreckten die Beamten 27 offene Haftbefehle.

Videos 1 Min Erweiterte Grenzkontrollen starten auch in Niedersachsen Das Bundesinnenministerium will mit der Einrichtung fester Kontrollstellen ungeregelte Migration eindämmen. (17.09.2024) 1 Min

Vier Schleusungen gestoppt

Die Bundespolizei stoppte nach eigenen Angaben darüber hinaus vier Schleusungen. Sie stellte demnach vier Schleuser und acht geschleuste Menschen fest. Niedersachsen und die Niederlande würden allerdings nicht zu den klassischen Fluchtrouten von Geflüchteten gehören, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Drei feste Kontrollstellen in Niedersachsen

Seit Mitte September überprüfen Beamte auf niedersächsischer Seite stichprobenartig Einreisende aus den Niederlanden. Unter anderem wurden dazu feste Kontrollstellen auf der Autobahn 30 bei Bad Bentheim, der A280 bei Bunde und der Bundesstraße 402 bei Schöninghsdorf (Höhe Meppen) eingerichtet.

Grenzkontrollen eigentlich nicht vorgesehen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte Anfang September angeordnet, dass es an allen Landgrenzen stationäre Kontrollen geben soll. Das betrifft Frankreich, Dänemark, Belgien, die Niederlande und Luxemburg. An den Grenzen zu Österreich, Polen, Tschechien und der Schweiz gibt es solche Kontrollen bereits. Grenzkontrollen sind im Schengen-Raum eigentlich nicht vorgesehen.

Kritik von der Gewerkschaft der Polizei

Die Gewerkschaft der Polizei hatte sich eine Woche nach Beginn der Maßnahmen kritisch geäußert. Das Ziel, illegale Migration einzudämmen, sei bisher nicht erreicht worden. Die Menschen würden die Grenzkontrollen einfach umfahren. Der Polizei fehle es zudem an der Ausstattung, um als moderne Grenz- und Fahndungspolizei arbeiten zu können, bemängelte die Gewerkschaft der Polizei.

Weitere Informationen Kaum Verkehrsbehinderungen wegen Grenzkontrollen im Norden Unter anderem an Autobahnen in Niedersachsen gibt es feste Kontrollstellen. Auch im Bahnverkehr sind mehr Beamte unterwegs. (17.09.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.10.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Migration