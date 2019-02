Stand: 20.02.2019 06:37 Uhr

"Gorch Fock"-Werft steht vor der Insolvenz

Die Werft, in der das Marineschulschiff "Gorch Fock" liegt, ist offenbar zahlungsunfähig. Die Geschäftsführung der Elsflether Werft will heute bei Gericht Insolvenz anmelden. Das erfuhr das ARD-Hauptstadtstudio nach einem Termin der Geschäftsführung im Verteidigungsministerium. Die Werft habe Außenstände in zweistelliger Millionenhöhe. Mehrere Unterauftragnehmer hätten seit mehreren Monaten kein Geld erhalten. Wie es nach einer möglichen Insolvenz weitergeht, ist offen.

Kostenexplosion bei Sanierung der "Gorch Fock"

Die "Gorch Fock" liegt seit 2016 in der Elsflether Werft im niedersächsischen Landkreis Wesermarsch und wird überholt. Die Kostenexplosion bei der Sanierung hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) in Bedrängnis gebracht. Im Dezember ordnete die Marine einen vorläufigen Zahlungsstopp an. Zunächst waren 10 Millionen Euro für das legendäre Schulschiff eingeplant - dann stieg die Summe von 75 Millionen auf bis zu geschätzten 135 Millionen Euro. Bisher sind 69 Millionen Euro ausgegeben worden.

Geschäftsführung im Januar ausgetauscht

Die Elsflether Werft gehört einer Stiftung. Die Justizbehörde Hamburg hatte den Vorstand der Werft abberufen. Ihm wird Pflichtverletzung zulasten der Werft vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Daraufhin war auch die Geschäftsführung der Werft Ende Januar ausgetauscht worden. Die beiden neuen Geschäftsführer starteten mit dem Ziel, dem Verteidigungsministerium ein Angebot zur Sanierung der "Gorch Fock" zu unterbreiten.

