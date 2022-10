Goldener Oktober: Am Wochenende wird es warm in Niedersachsen Stand: 28.10.2022 15:01 Uhr Der Oktober könnte der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland werden und damit einen neuen Rekord aufstellen. Auch in Niedersachsen gibt es aktuell sommerliche Temperaturen.

So können sich die Menschen in Hannover seit dem Freitagmorgen über einen blauen Himmel freuen. Die Temperatur stieg in der Landeshauptstadt am Mittag auf 24 Grad. Auch in Braunschweig zeigte sich bis zum Nachmittag die Sonne zwischen einzelnen Wolken bei Werten von ebenfalls bis zu 24 Grad. Ungewöhnlich warm ist es am Freitag am Nordrand des Harzes bei bis zu 26 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. In dem Mittelgebirge werden am letzten Herbstferien-Wochenende auch wegen des milden Herbstwetters zahlreiche Touristen erwartet.

Viel Sonne ab Sonntagmittag

Am Samstag wird es in vielen Städten Niedersachsens zunächst bewölkt und die Sonne kommt nur selten zum Vorschein. Am Sonntag hingegen zeigt sich im Bundesland ab den Mittagsstunden wieder die Sonne. In Hannover, Braunschweig und in Wolfsburg wird es bis zu 23 Grad warm.

