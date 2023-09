Göttinger Polizei bereitet sich auf Querdenker-Demo vor Stand: 15.09.2023 20:30 Uhr Samstag werden in Göttingen rund 500 Aktivisten der Querdenker-Szene erwartet. Dazu sollen mindestens 1.500 Gegendemonstranten kommen. Die Polizei hat angekündigt, mit starken Kräften vor Ort zu sein.

Das Göttinger "Bündnis gegen Rechts", die Grünen und weitere Gruppen haben mehrere Gegenkundgebungen angemeldet. Sie werfen den "Querdenkern" vor, rechtsradikale Verschwörungstheorien zu verbreiten. Angemeldet wurde die "Querdenker"-Demo nach NDR Informationen von einem Mann aus Nordrhein-Westfalen, der in sozialen Medien seit Längerem rechtsradikale Verschwörungstheorien verbreiten soll. Die Stadt rechnet allein mit rund 1.500 Demonstrierenden auf der größten Gegendemo. Die Polizei wird nach eigenen Angaben ab dem Samstagmorgen in Göttingen mit mehreren Hundert Beamten im Einsatz sein. Einsatzleiter Rainer Nolte, Leiter der Polizeiinspektion Göttingen, hatte im Vorfeld an die Vernunft aller an diesem Tag Demonstrierenden appelliert.

Zwei Autokorsos starten zeitgleich

Nach Auskunft der Einsatzkräfte dürfte es ab den frühen Morgenstunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Göttinger Innenstadt kommen. Die Berliner Straße in Höhe des Bahnhofs werde ab etwa 7 Uhr komplett gesperrt, heißt es in einer Mitteilung. "Aufgrund des komplexen Demonstrationsgeschehens" sei bis in die späten Abendstunden im gesamten Stadtgebiet mit Umleitungen und Verkehrsstörungen zu rechnen, heißt es. Die Demonstrationszüge sollen um die Mittagszeit starten, für den späten Nachmittag haben die "Querdenker"-Organisatoren zwei zeitgleich startende Autokorsos auf unterschiedlichen Routen angemeldet.

