Stand: 20.12.2022 09:06 Uhr Göttingen: Neun Jahre Haft nach tödlichem Überfall auf Rentner

Nach einem tödlichen Raubüberfall auf einen Rentner hat das Landgericht Göttingen einen 41-Jährigen wegen schweren Raubes und fahrlässiger Tötung zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht war überzeugt, dass der Angeklagte den 87-jährigen Rentner in Göttingen im September 2018 in seiner Wohnung überfallen und ausgeraubt hatte. Der Rentner wurde dabei so schwer verletzt, dass er zehn Tage später im Krankenhaus verstarb. Der 41-Jährige beschuldigte einen 26-Jährigen, als Mittäter dabei gewesen zu sein. Dieser verweigerte vor Gericht aber die Aussage. Die Staatsanwaltschaft hatte elfeinhalb Jahre Haft gefordert, die Verteidigung plädierte auf Freispruch. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Gerichtsverfahren hatte sich unter anderem aus Krankheitsgründen und wegen coronabedingter Einschränkungen in die Länge gezogen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.12.2022 | 09:30 Uhr