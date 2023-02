Globaler Klimastreik: Hier wird in Niedersachsen demonstriert Stand: 24.02.2023 13:17 Uhr Weltweit gehen Klimaschützer am Freitag, 3. März, auf die Straße. Auch für Niedersachsen kündigt "Fridays for Future" in mehreren Orten Proteste an, etwa in Oldenburg, Wolfsburg und auch im Harz.

Einen besonderen Fokus wollen die Demonstrierenden in Deutschland auf die Ereignisse in Lützerath legen. Das über Monate besetzte Dorf in Nordrhein-Westfalen ist im Januar geräumt worden. Es liegt am Rande des Braunkohle-Abbaugebiets Garzweiler II und musste für die umstrittene Gewinnung von Braunkohle weichen. Lützerath sei ein klares Beispiel dafür, "dass die aktuelle Politik nicht ausreichend handelt, um die Klimakrise zu bekämpfen", so "Fridays for Future".

In diesen Orten in Niedersachsen wird am 3. März demonstriert:

Achim

Braunschweig

Diepholz

Emden

Gifhorn

Goslar

Hildesheim

Lüneburg

Meppen

Osterholz-Scharmbeck

Seesen

Uslar

Verden (Aller)

Visselhövede

Wilhelmshaven

Wolfsburg

Wo konkret protestiert wird, haben die Klimaaktivisten von "Fridays for Future" auf ihrer Internetseite zusammengestellt. Sollte es durch die Veranstaltungen zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kommen, informiert der NDR in den Verkehrsmeldungen.

