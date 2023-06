Glasfaserkabel repariert - Internet und Telefon wieder da Stand: 09.06.2023 06:55 Uhr Internet und Telefon in Wilhelmshaven, Teilen Frieslands und der Wesermarsch funktionieren wieder. Bei Bauarbeiten in Schortens hatte ein Bagger am Mittwoch eine wichtige Glasfaserleitung beschädigt.

Seit 3.30 Uhr funktioniere alles wieder. Das teilte der Netzbetreiber EWE am Freitag mit. Deren Techniker stellten demnach bis in die Nacht hinein mehrere hundert Glasfaserverbindungen wieder her. Der Internet-Anbieter Vodafone meldete am Morgen ebenfalls, dass alle Systeme wieder angeschlossen seien. Von dem Ausfall betroffen waren Zehntausende Haushalte in Wilhelmshaven und den Landkreisen Friesland und Wesermarsch. Sie hatten seit Mittwochnachmittag weder Internet noch Telefon. Auch beim Krankenhaus Sanderbusch und der Polizeiinspektion in Wilhelmshaven herrschte Funkstille. Probleme gab es auch mit dem Fernsehen, etwa in Wilhelmshaven und Varel. Auslöser war, dass ein Bagger in Schortens (Landkreis Friesland) eine wichtige Glasfaserverbindung durchtrennt hatte.

EWE: Firma verheimlichte Schaden und schüttete Baugrube zu

"Das Bauunternehmen hat den Schaden nicht gemeldet und die Baugrube auch direkt wieder zugeschüttet", sagte der Sprecher des Netzbetreibers EWE, Mathias Radowski. Den Schaden beschrieb er als "sehr umfangreich". Über die betroffene Trasse laufen demnach die Netze mehrerer Anbieter, darunter Vodafone und EWE. Man bedauere die Unannehmlichkeiten, "die durch das unachtsame Vorgehen der Fremdfirma ausgelöst wurden", sagte Radowski. Nach Informationen des NDR in Niedersachsen erwägt EWE, rechtliche Schritte gegen das Bauunternehmen einzuleiten.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 09.06.2023 | 06:30 Uhr