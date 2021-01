Glätte in Niedersachsen führt zu mehreren schweren Unfällen Stand: 13.01.2021 12:03 Uhr In Niedersachsen haben sich auf glatten Straßen mehrere schwere Unfälle ereignet. Überfrierende Nässe führte unter anderem auf den Autobahnen 7 und 27 zu teilweise folgenreichen Kollisionen.

Bei Gifhorn wurde ein 26-Jähriger lebensgefährlich verletzt, als er mit seinem Wagen bei Glätte auf die andere Straßenseite geriet und gegen ein entgegenkommendes Auto prallte. Der Verunglückte wurde schwer am Kopf verletzt und noch in der Nacht notoperiert. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Fahrer des anderen Autos wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der 26-Jährige auf der B188 noch mit Sommerreifen unterwegs. Zudem sei er nicht angeschnallt gewesen.

19-Jährige rutscht in Straßengraben

Zwischen Barbecke (Landkreis Peine) und Söhlde (Landkreis Hildesheim) rutschte eine 19-jährige Autofahrerin aufgrund der glatten Fahrbahn mit ihrem Fahrzeug in einen Graben. Die 19-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei weiteren Unfällen in den Landkreisen Göttingen, Northeim sowie Goslar blieb es bei Blechschäden.

Polizistin schwer verletzt

Auf der Autobahn 7 bei Bispingen (Heidekreis) wurde eine Polizistin schwer verletzt, als sie gerade einen Unfall aufnahm. Der Fahrer eines Kleintransporters geriet ins Schleudern, als er die Unfallstelle passierte und fuhr in das Heck des Streifenwagens. Dabei wurde die Beamtin erfasst. Bereits am Dienstagabend wurde die A 27 bei Bremen wegen mehrerer Glätteunfälle zeitweise gesperrt. Sieben Autos und ein Lkw waren zusammengestoßen.

Landkreis Rotenburg: Zwei Unfälle durch spiegelglatte Straßen

Auch im Landkreis Rotenburg hatte es am Dienstagabend Glätteunfälle gegeben. Schwer verletzt wurden dabei zwei 21-Jährige auf der Kreisstraße 119 im Raum Selsingen. Sie prallten mit dem Auto gegen einen Straßenbaum. Bei einem ganz ähnlichen Unfall wurde ein 19-jähriger Fahranfänger zwischen Scheeßel und Bittstedt auf der K202 leicht verletzt.

