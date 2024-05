Gewitter und Starkregen erwartet - im Norden wird es nass Stand: 27.05.2024 19:14 Uhr Im Osten Niedersachsens werden vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Montagabend Gewitter und Starkregen erwartet. Der Regen zieht über Nacht weiter in Richtung Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.

In Mecklenburg-Vorpommern kann es ebenfalls zu einzelnen Gewittern kommen. Bis Dienstagfrüh können laut den Meteorologen in Niedersachsen bis zu 30 Liter pro Quadratmeter Niederschlag fallen - ähnliches gilt bis zum Dienstagmittag in Schleswig-Holstein. Der Dienstag zeigt sich im Norden dann wechselhaft bei Temperaturen von zwischen 17 und 20 Grad. Vereinzelte Regenschauer seien möglich, wie DWD-Wetterexperte Thore Hansen am Montagabend sagte. Vereinzelte Gewitter könnten im Osten Niedersachsens auftauchen.

Regen kommt am Mittwoch aus Richtung Westen

Am Mittwoch ist im Norden mit schauerartigem Regen aus dem Westen zu rechnen. Die Schauer sollen bis zum Abend andauern. "Da wird kaum einer trocken durch den Tag kommen", sagte Hansen. Nur in Vorpommern soll es laut den Prognosen weitestgehend trocken bleiben. Lokal können laut den Wetterexperten bis zu 25 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Die Temperaturen sollen wieder bei um die 20 Grad liegen.

Unwetter im Norden bereits am Wochenende

Bereits am Wochenende hatte es in Teilen von Norddeutschland schwere Gewitter und Starkregen gegeben. Rund 700 Mal waren die Rettungskräfte in Lübeck sowie den Kreisen Ostholstein und Stormarn am frühen Sonntagabend im Einsatz. Hauptsächlich sei Wasser abgepumpt worden. Menschen wurden demnach nicht verletzt. In Lasbek-Gut nordöstlich von Hamburg trat den Angaben zufolge ein Fluss über die Ufer, eine Straße wurde großflächig überschwemmt. 15 bis 20 Menschen seien teils mit Booten aus ihren Häusern gerettet worden, hieß es von den Einsatzkräften. Starker Regen flutete am Sonntag innerhalb von wenigen Minuten auch Teile von Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg). Teilweise hätten Straßen einen halben Meter unter Wasser gestanden, sagte Ralf Behrens von der Feuerwehr Buchholz dem NDR in Niedersachsen.

Aquaplaning führt zu Unfällen

Plötzlicher Starkregen, Hagel und Gewitter verursachten auch zahlreiche Unfälle. Allein auf den Autobahnen in Mecklenburg-Vorpommern meldete die Polizei am Wochenende mindestens neun Unfälle. Drei Menschen wurden verletzt. Auch auf der A7 zwischen Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) gab es einen Unfall mit mehreren Autos durch Aquaplaning. Laut Polizei erlitten vier Menschen Verletzungen.

