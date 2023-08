Gewitter und Starkregen: Vollgelaufene Keller in Südniedersachsen Stand: 17.08.2023 08:59 Uhr In Teilen Niedersachsens hat es in der Nacht schwere Gewitter mit Starkregen gegeben. Besonders betroffen war der Süden des Landes. Bis zum Mittag ziehen die Gewitter langsam Richtung Nordosten ab.

Vor allem in vielen süd-östlichen Regionen Niedersachsens an den Landesgrenzen zu Thüringen und Sachsen-Anhalt regnete es stark in der vergangenen Nacht. Niederschlagsmengen von 15 bis 25 Liter pro Quadratmeter in der Stunde waren gebietsweise heruntergekommen, wie Thore Hansen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) dem NDR Niedersachsen sagte. Besonders viel Regen gab es demnach in den Städten Langelsheim (Landkreis Goslar) und Wittingen (Landkreis Gifhorn) mit Regenmengen von 27 und 26 Liter pro Quadratmeter in der Stunde. In der Stadt Schöningen (Landkreis Helmstedt) rückte die Feuerwehr zu mehr als 60 Einsätzen aus. Viele Keller seien ausgepumpt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Ein Grundstück wurde überflutet. In einem Gebäude lief Wasser durch die Decke.

Starkregen östlich von der Weser

Der DWD rechnet bis zum Mittag östlich der Weser noch mit weiteren schweren Gewittern mit heftigem Starkregen bei Niederschlagsmengen von bis 20 bis 40 Liter pro Quadratmeter. Zudem seien Sturmböen oder schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 75 Kilometer pro Stunde sowie Hagel nicht ausgeschlossen, so der DWD. Bis zum Mittag ziehen die Gewitter laut den Meteorologen nach Nordosten in Richtung Lüneburg und Lauenburg an der Elbe (Schleswig-Holstein) ab. Am Nachmittag soll es noch im Bergland und in der Nacht zu Freitag in den östlichen Teilen Niedersachsens einzelne, starke Gewitter mit örtlichem Starkregen und einer Niederschlagsmenge von 20 Liter pro Quadratmeter geben. Unwetter treten laut DWD aber nur noch sehr vereinzelt auf.

Bis zu 30 Grad am Wochenende

Die Nordwesthälfte Niedersachsens soll von dem Starkregen am Nachmittag nicht betroffen sein. An der Nordsee und entlang der Ems wird freundliches und trockenes Wetter erwartet. Der DWD rechnet heute mit Temperaturen von 20 bis zu 25 Grad. Die Tageshöchstwerte seien dabei im Harz zu erwarten, hieß es vom DWD. Am Abend sinken die Temperaturen auf 17 bis 14 Grad. In den kommenden Tagen wird es wieder wärmer: Am Freitag und Samstag sind laut DWD Temperaturen von bis zu 30 möglich.

Weitere Informationen Wie wird das Wetter? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.08.2023 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Extremwetter