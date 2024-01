Gewerkschaft der Polizei verurteilt Angriffe auf Einsatzkräfte Stand: 01.01.2024 15:54 Uhr Nach erneuten Übergriffen in der Silvesternacht auf Einsatzkräfte in Niedersachsen fordern die Gewerkschaft der Polizei Niedersachsen (GdP) und ver.di Konsequenzen.

Im Hinblick auf die angespannte Hochwasserlage sei eine solche zusätzliche Belastung nicht annehmbar, teilten beide Gewerkschaften am Montag mit. "Die ersten greifbaren Repräsentanten des Staates mussten erneut die Köpfe hinhalten und wir können nur hoffen, dass es diesmal nicht bei warmen Worten bleibt", sagte der GdP-Landesvorsitzende Kevin Komolka. Nun müssten schnelle und harte Verurteilungen folgen.

AUDIO: Silvester: Gewerkschaft der Polizei spricht von Politikversagen (28.12.2023) (1 Min) Silvester: Gewerkschaft der Polizei spricht von Politikversagen (28.12.2023) (1 Min)

"Seit Jahren weisen wir immer wieder auf diese Probleme hin"

Mario Kraatz, Vorsitzender des ver.di-Bundesfachvorstands Feuerwehr, bezeichnete es als nicht hinnehmbar, dass Einsatzkräfte respektlos behandelt oder sogar angegriffen werden. "Seit Jahren weisen wir immer wieder auf diese Probleme hin. Passiert ist leider bislang wenig", sagte Kraatz. Die Zahl der Übergriffe auf Feuerwehr- und Rettungskräfte habe in Niedersachsen im vergangenen Jahr einen traurigen Höchststand erreicht.

Polizisten und Feuerwehrleute mit Raketen und Böllern attackiert

Unter anderem in Hannover, Osnabrück, Göttingen und Bremerhaven war es in der Nacht zu Angriffen auf Feuerwehrleute und Polizeibeamte gekommen. Mehrere Einsatzkräfte wurden verletzt, davon allein zwölf in Göttingen. Dort wurden im Stadtteil Grone Polizisten aus einer Gruppe mit 30 bis 50 Personen heraus gezielt mit Böllern beworfen und mit Raketen beschossen. Für den GdP-Landesvorsitzenden Kevin Komolka ist die Attacke in Göttingen ein Beispiel dafür, wie es ist, wenn sich "der angesammelte Frust von Teilen der Gesellschaft schlagartig in einer Nacht auf dem Rücken meiner Kolleginnen und Kollegen entlädt".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.01.2024 | 12:00 Uhr