Gewalt an Schulen: Mehrheit der Lehrkräfte fühlt sich schutzlos Stand: 23.08.2024 13:31 Uhr Der Philologenverband Niedersachsen hat 950 Mitglieder zu Gewalt an Gymnasien und Gesamtschulen befragt. Ein Ergebnis: Ein Drittel würde den Beruf nicht mehr ergreifen. Der Verband fordert die Politik zum Handeln auf.

Der Philologenverband spricht von "teilweise alarmierenden Erlebnissen aus ihrem Schulalltag", denen die Lehrerinnen und Lehrer in Niedersachsen ausgesetzt seien. "Es macht uns betroffen zu sehen, dass so viele Kolleginnen und Kollegen bei ihrer Arbeit erschütternde Gewalterfahrungen durchleben müssen", sagte der Vorsitzende des Philologenverbandes Niedersachsen, Christoph Rabbow, am Freitag in Hannover.

Ein Drittel bedauert Berufswahl

Die Umfrage, an der im Juni und Juli laut Verband 950 aktive Lehrkräfte teilgenommen haben, habe ergeben:

Knapp 70 Prozent der Befragten haben verbale Gewalt erfahren.

Mehr als jede fünfte Lehrkraft soll physischer Gewalt ausgesetzt gewesen sein.

60 Prozent sollen in ihrem Umfeld digitale Gewalt erlebt haben.

86 Prozent sehen starke bis sehr starke Auswirkungen auf die psychische Gesundheit durch Vorfälle von Gewalt.

71 Prozent der Lehrkräfte fühlen sich schutzlos.

87 Prozent finden, dass das Kultusministerium nicht ausreichend auf Gewalt gegen Lehrer reagiert.

Ein Drittel würde den Lehrerberuf nicht noch einmal ergreifen.

"Auch die Lehrkräfte brauchen Schutz"

Der Philologenverband fordert als Konsequenz ein Gesamtkonzept zum Umgang mit Gewalt in Schulen, das alle Beteiligten einbeziehe und Lehrkräfte als Schutzbedürftige in Erlasse aufnehme. "Die bisherigen Erlasse beziehen sich ausschließlich auf den Schutz der Schülerinnen und Schüler. Unsere Umfrage zeigt: Auch die Lehrkräfte brauchen Schutz", sagte Rabbow. Das Ministerium muss laut Rabbow konkrete Regelungen vorgeben, in denen die Konsequenzen von Gewaltdelikten klar definiert sind. Ansonsten drohe der Lehrerberuf weiter an Anziehungskraft zu verlieren.

