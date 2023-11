Gewalt an Frauen: Niedersachsen setzt Zeichen am Orange Day Stand: 22.11.2023 16:39 Uhr Alle vier Minuten erlebt eine Frau in Deutschland Gewalt durch Ihren Partner oder Ex-Partner. Jeden dritten Tag tötet ein Mann seine (Ex-)Partnerin. Rund um den "Orange Day" wird Gewalt gegen Frauen angeprangert.

Und zwar in der Zeit vom 25. November bis zum 10. Dezember, also vom Internationalen Tag zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen bis zum Tag der Menschenrechte. In ganz Niedersachsen beteiligen sich viele Städte, Kirchen, Initiativen und Bürger an den Aktionen.

Videos 3 Min Fälle häuslicher Gewalt in Niedersachsen nehmen zu Im vergangenen Jahr ist die Zahl um elf Prozent gestiegen. Gewalt in Partnerschaften ist oft ein schleichender Prozess. (11.07.2023) 3 Min

Aktionen gegen Gewalt an Frauen in Wolfenbüttel, Lüneburg und Goslar

In Wolfenbüttel etwa werden am Samstag orangefarbene leere Stühle in der Fußgängerzone aufgestellt. Die sollen verdeutlichen: "Hier könnte eine Frau sitzen, die Opfer wurde." Außerdem werden symbolträchtige orangefarbene Mützen gestrickt. In Lüneburg startet um 15.30 Uhr eine Demo. Und Marktleute auf dem Wochenmarkt packen am Orange Day selbst und in den Tagen zuvor ihre Waren in Papiertüten mit der Aufschrift "STOPP Gewalt an Frauen". Und in Goslar bewerben die 18 städtischen Busse sowie der Welterbe-Shuttle mit Plakaten das Hilfetelefon 116 016. In vier Bussen wird zudem per Monitor auf die bundesweite Telefonnummer aufmerksam gemacht.

Auch in anderen Gemeinden gibt es Aktionen zum Orange Day. Eine Auswahl:

7 Uhr, Bad Pyrmont-Holzhausen: Gleichstellungsbeauftragte verteilt kostenlose Brötchentüten

11 Uhr, Göttingen: Mahnwache gegen Gewalt an Frauen und Mädchen am Kornmarkt

10.45 Uhr, Leer: "Radelnder Protest", Beginn vor dem Theater an der Blinke, die Teilnehmer sollen orangefarbene Warnwesten tragen

11 Uhr, Braunschweig: Auf dem Schlossplatz werden symbolisch 113 Paar Schuhe aufgestellt, stellvertretend für die 113 Frauen, die im Jahr 2021 von ihren (Ex-)Partnern getötet wurden.

12 Uhr, Osnabrück: Die Gleichstellungsbüros der Stadt und des Landkreises, die Präventionsstelle der Polizeiinspektion sowie Beratungsstellen wie BISS, Frauenberatungsstelle und die beiden örtlichen ZONTA-Clubs verteilen Kugelschreiber mit dem Motto: "Wir unterstreichen: NEIN zu häuslicher Gewalt!"

15 Uhr, Uni Osnabrück: Symposium zu geschlechtsbezogener Gewalt und Geschlechtergerechtigkeit in der Schloss-Aula

15.30 Uhr, Lüneburg: Demonstration startet am Landkreis Lüneburg (Auf dem Michaeliskloster 4) und endet gegen 17 Uhr in der Waagestraße am Rathaus mit einer Kundgebung.

Hannover: Das Haus der Regionen wird orange beleuchtet und in der gesamten Region werden leuchtend pinkfarbene Fahrradsattel-Schoner verteilt, auf denen die neue verkürzte Telefonnummer des bundesweiten Hilfetelefons 116 016 gedruckt ist.

