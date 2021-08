Getreideernte: Landvolk freut sich über mehr Regen Stand: 09.08.2021 16:14 Uhr Niedersachsens Bauern haben bei der Getreideernte erneut mit wechselhaften Bedingungen zu kämpfen gehabt. Im Schnitt rechne man aber mit einer einigermaßen ausgewogenen Ernte, hieß es vom Landvolk.

Das Jahr sei weitestgehend zufriedenstellend gewesen. "Letztendlich haben wir ein normales Erntejahr, das regional endlich wieder genügend Niederschlag brachte. Zu klagen wäre vermessen", sagte Ulrich Löhr, Vizechef des niedersächsischen Bauernverbandes - vor allem, wenn man an die Lage in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz denke. Dort seien ganze Felder von den Wassermassen weggerissen und Teile der Ernte zerstört worden. In Niedersachsen sei es allerdings "teilweise grenzwertig" gewesen, wenn man mit schwerem Gerät auf die Felder gefahren sei.

Trockenheit in Nordostniedersachsen macht sich bemerkbar

Besonders in Ostniedersachsen und im Wendland wirkte sich eine Hitzeperiode im Juni negativ auf die Ernten aus. In Gifhorn und anderen Regionen lägen die Erträge bei Weizen, Triticale und Raps rund ein Viertel unter den Prognosen. Beim Roggen laufe es besser. "Die Ernte ist dieses Jahr sehr heterogen, sowohl was Ertrag als auch was Qualität angeht", sagte Landvolk-Vize Löhr.

