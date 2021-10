Getötete Schwangere: Lüneburger Polizei vernimmt Freund Stand: 18.10.2021 07:46 Uhr Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau und ihres ungeborenen Babys in Lüneburg will die Polizei erneut den Freund vernehmen. Zudem erhofft sie sich weitere Erkenntnisse durch das Obduktionsergebnis.

Der 37 Jahre alte Beschuldigte sitzt seit Sonnabend in Untersuchungshaft. Er hatte am Freitag zunächst angegeben, seine 36-jährige Freundin in der Wohnung leblos gefunden und dann Nachbarn zu Hilfe gerufen zu haben. Die Spuren sowie die Gesamtumstände deuteten jedoch nach Ansicht der Polizei darauf hin, dass er selbst die Tat begangen hat. Zu den Vorwürfen habe sich der Beschuldigte bislang nicht geäußert, so ein Sprecher.

Neue Erkenntnisse durch Obduktionsergebnis erwartet

Weitere Erkenntnisse versprechen sich die Beamten von der rechtsmedizinischen Untersuchung der Leichen. Deren Ergebnisse könnten bereits heute vorliegen. Offenbar starb die 36-Jährige durch eine Messerattacke. Die Tatwaffe fand die Polizei in der Wohnung im Stadtteil Moorfeld.

