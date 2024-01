Getötete Schülerin in St. Leon-Rot: Tatverdächtiger festgenommen

Stand: 25.01.2024 17:54 Uhr

Nach der tödlichen Messerattacke an einem Gymnasium in St. Leon-Rot (Baden-Württemberg) hat die Polizei einen Tatverdächtigen in Seesen (Landkreis Goslar) festgenommen.