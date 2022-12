Getötete Anastasia aus Salzgitter: Prozess gegen Mitschüler beginnt Stand: 20.12.2022 06:47 Uhr Zwei Mitschüler im Alter von 13 und 14 Jahren sollen das 15-jährige Mädchen im Juni dieses Jahres in Salzgitter ermordet haben. Am Mittwoch startet der Prozess gegen den 14-Jährigen.

Der 14-Jährige muss sich vor dem Landgericht Braunschweig wegen heimtückischen Mordes verantworten. Ihm wird vorgeworfen, "gemeinschaftlich handelnd mit einer strafunmündigen Person" die 15-Jährige getötet zu haben. Der Prozess soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Demnach seien auch keine Medienvertreter zugelassen, weil das Strafverfahren sich gegen einen Jugendlichen richte, sagte eine Gerichtssprecherin.

VIDEO: Nach Tod von 15-Jähriger: Polizei besucht Schulen in Salzgitter (1 Min)

15-Jährige war mit mutmaßlichen Tätern befreundet

Die beiden 13 und 14 Jahre alten Mitschüler sollen die Jugendliche auf einem verwilderten Grundstück erstickt und ihre Leiche in einem Gebüsch versteckt haben. Den Ermittlungen zufolge hatten die beiden Jungen bereits seit Mai geplant, die 15-Jährige zu töten. Der Staatsanwaltschaft zufolge kannten sich die drei Jugendlichen seit einigen Monaten aus der Schule und trafen sich hin und wieder in ihrer Freizeit. "Das spätere Opfer war dem 14-Jährigen liebevoll zugeneigt und sah in ihm einen vertrauenswürdigen Freund, der sie mochte", teilte die Staatsanwaltschaft bei der Anklageerhebung im November mit.

Jugendliche wurde gewürgt und anschließend erstickt

Die beiden Jungen verabredeten sich am 19. Juni mit der 15-Jährigen zum Kirschenessen auf dem verwilderten Grundstück im Stadtteil Salzgitter-Fredenberg. Nach ihrem Eintreffen soll sich der 13-Jährige in Absprache mit dem 14-Jährige unbemerkt von hinten genähert und sie bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Anschließend sollen die beiden die Jugendliche erstickt haben. Ihre Leiche wurde zwei Tage nach der Tat entdeckt. Wieso die beiden Jungen ihre Mitschülerin töteten, konnte der Anklage zufolge bislang nicht geklärt werden. Es gebe zwar Zeugenaussagen sowie Handy-Nachrichten, die das Verhältnis zwischen den mutmaßlichen Tätern und ihrem Opfer beleuchten, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. "Aber richtig klar wird es nicht", hieß es weiter. Die beiden Jungen hätten sich nicht detailliert geäußert.

Mutmaßliche Täter wurden psychiatrisch begutachtet

Der Angeklagte sitzt seit dem Verbrechen in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft ist er nicht vorbestraft. Der 13-Jährige ist wegen seines Alters strafunmündig und wurde zunächst in eine psychiatrische Klinik gebracht. Es sei Sache des Jugendamts, "ob und welche erziehungsrechtlichen Maßnahmen gegen ihn getroffen werden", hieß es von der Anklagebehörde. Beide mutmaßlichen Täter wurden psychiatrisch begutachtet. Für den Prozess gegen den 14-Jährigen sind 13 Verhandlungstage angesetzt. Nach dieser Planung könnte das Urteil am 22. Februar gesprochen werden. Das Jugendstrafrecht sieht eine maximale Haftstrafe von zehn Jahren vor.

