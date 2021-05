Gesundheitsministerin fordert Stärkung der Impfzentren Stand: 19.05.2021 19:42 Uhr Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) will beim Bund einen längeren Betrieb der Impfzentren durchsetzen. Sie fordert zudem mehr Impfstoff für die Zentren.

Wenn die Impfzentren wie vom Bund angekündigt zum 30. September geschlossen werden und die Impfstoff-Mengen an die Zentren gedeckelt bleiben, werde die Impfkampagne nach Auffassung der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände gehemmt. Das teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit.

Videos 2 Min Corona kompakt: Impfzentren wohl nur bis September Niedersachsen rechnet zum 30.9. mit einem Aus für die Zentren. Jens Spahn empfiehlt beim Urlaub "eher Nordsee als Südsee". (14.05.2021) 2 Min

Behrens: Zentren nicht zu früh schließen

Der Bund plant, die Impfungen von Oktober an den Arztpraxen zu überlassen. Eine Schließung der Impfzentren dürfe jedoch erst dann erfolgen, wenn die Impfungen in allen Teilen der Gesellschaft und im ländlichen Raum weit fortgeschritten seien und von den Arztpraxen unkompliziert bewältigt werden könnten, sagte Ministerin Behrens. "Deswegen werde ich mich bei der nächsten Konferenz der Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister am 16. Juni beim Bund für die Stärkung der Impfzentren einsetzen." Darüber hinaus werde sie den Bund bitten, den Impfzentren für die Impfung von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern ein Sonderkontingent an Impfstoff zuzuweisen.

Landkreistag: Kapazitäten der Zentren ausschöpfen

Der Präsident des Niedersächsischen Landkreistags, Klaus Wiswe, nannte es unverantwortlich, in der derzeitigen Lage die Möglichkeiten der Impfzentren nicht voll auszuschöpfen. Viele Menschen stünden auf der Warteliste und in den Impfzentren gebe es die Kapazität, schneller beim Impfen voranzukommen. Mehr Flexibilität bei der Zuweisung der Impfstoff-Mengen an Impfzentren und Arztpraxen verlangte der Präsident des Niedersächsischen Städtetags, Ulrich Mädge. Um beispielsweise in Stadtteilen mit sozialen Problemen Impfaktionen zu organisieren, werde zusätzlicher Impfstoff in den Impfzentren benötigt.

