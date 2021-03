Gesundheitsministerin Behrens vorsorglich in Quarantäne Stand: 19.03.2021 11:14 Uhr Die niedersächsische Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) befindet sich in freiwilliger Quarantäne. Grund ist der Verdacht einer Corona-Infektion in ihrem familiären Umfeld.

"In meiner Familie gibt es einen Corona-Verdachtsfall, der sich allerdings heute noch nicht bestätigt hat", teilte Behrens am Freitag mit. "Wir warten auf die Ergebnisse des PCR-Tests." Vorsorglich nehme sie deshalb ihre Amtsgeschäfte vorerst aus ihrer Wohnung in Hannover wahr.

Ergebnis von PCR-Test steht noch aus

Der letzte Kontakt zu der symptomatischen Person fand der Mitteilung zufolge am Sonntag statt. Am Donnerstagabend wurde bei Behrens ein PCR-Test durchgeführt, dessen Ergebnis heute erwartet wird. "Mir geht es gut. Jetzt gilt es zunächst abzuwarten", sagte Behrens.

