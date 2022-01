Gesundheitsminister empfehlen Länderchefs kürzere Quarantäne Stand: 05.01.2022 21:44 Uhr Um die sogenannte kritische Infrastruktur zu schützen, haben sich die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister auf verkürzte Isolations- und Quarantäne-Zeiten verständigt.

Über diese Leitlinien soll nun die Ministerpräsidentenkonferenz, die am Freitag tagt, beraten. Zur kritischen Infrastruktur gehören demnach medizinisches und pflegerisches Personal, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Kinderbetreuung und Bildungseinrichtungen, der Polizei, Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Telekommunikation sowie der Energie- und Wasserversorgung. "Wir müssen verhindern, dass zentrale Bereiche unserer kritischen Infrastruktur aufgrund eines hohen Krankenstandes oder Quarantäne-Anordnungen ausfallen", sagte Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Mittwochabend in einer Mitteilung ihres Ministeriums.

Leitlinien zu Isolation (Infektion) und Quarantäne (enge Kontaktperson)

Die Isolation nach einer Infektion kann bei grundimmunisierten Personen der kritischen Infrastruktur nach fünf Tagen mittels negativem PCR-Test beendet werden;

die Quarantänedauer von symptomfreien engen Kontaktpersonen soll einheitlich sieben Tage betragen;

Personen, die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben oder erneut genesen sind, müssen als enge Kontaktpersonen nicht in Quarantäne;

Personen ohne Grundimmunisierung benötigen nach sieben Tagen einen negativen PCR-Test;

Personen der kritischen Infrastruktur können die Quarantäne mittels eines negativem PCR-Tests nach fünf Tagen beenden.

Milder Omikron-Verlauf lässt Spielraum zu

Voraussetzung für verkürzte Isolation und Quarantäne bei kritischer Infrastruktur "zum Zwecke der Arbeitsaufnahme": Die Arbeitgeber müssen dem Personal bescheinigen, zu den genannten Arbeitsbereichen zu gehören. "Der Verzicht auf die verpflichtende Quarantäne für geboosterte und erneut genesene Kontaktpersonen von erkrankten Personen ist vor dem Hintergrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse vertretbar", sagte Behrens. Sie appelliert an Betroffene, sich möglichst täglich testen zu lassen und sich beim Auftreten von Symptomen zu isolieren. Die Ministerinnen und Minister sind der Ansicht, dass die Omikron-Variante einerseits sehr hohe Infektionszahlen verursache, andererseits aber einen milderen Krankheitsverlauf habe als die Delta-Variante.

