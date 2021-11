Gesundheitsminister: Impfung in Apotheken ermöglichen Stand: 29.11.2021 21:08 Uhr Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) fordert den Bund auf, Corona-Impfungen auch in Apotheken möglich zu machen. Der Antrag kam aus Niedersachsen.

Im Rahmen von Modellprojekten sollen Corona-Schutzimpfungen künftig auch in Apotheken und Zahnarztpraxen verabreicht werden können, so die Forderung der GMK. In der wöchentlichen Videokonferenz der Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder und des Bundes sei der entsprechende Antrag aus Niedersachsen am Montag einstimmig beschlossen worden. Der Bund solle die rechtlichen Voraussetzungen schaffen.

Behrens: "So viele Impfungen wie irgend möglich"

"Wir sind uns einig, dass wir in den kommenden Wochen so viele Impfungen wie irgend möglich brauchen, um die Impflücke zu schließen und bei den Auffrischungsimpfungen noch schneller zu werden", sagte Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). "Apotheken und Zahnarztpraxen, die dazu bereit und in der Lage sind, sich an der Impfkampagne zu beteiligen, müssen auch rechtlich diese Möglichkeit erhalten."

Impfstellen müssen auch Impfstoff haben

Gerade in einem Flächenland wie Niedersachsen könnten zusätzliche Impfangebote in qualifizierten Apotheken einen wichtigen Beitrag leisten. Dies gelte umso mehr vor dem Hintergrund der Ausbreitung der Omikron-Variante - einen ersten Verdachtsfall gibt es auch in Niedersachsen. Sie sei "zuversichtlich, dass auf Seiten vieler Apotheken ein Interesse zur Mitwirkung an der Impfkampagne besteht", so Behrens. "Zwingende Voraussetzung dafür ist, dass alle bestehenden Impfstellen mit den benötigten Mengen an Impfstoff versorgt werden." Die Versorgung ist derzeit ein Problem: Der Corona-Impfstoff, insbesondere das Produkt von Biontech/Pfizer, liegt nicht in ausreichender Menge vor.

