Gestörtes Festnetz: Dutzende Haushalte ohne Telefon

Stand: 23.01.2024 19:45 Uhr

In und um Uelzen ist das Telefonieren per Festnetz teils eingeschränkt. Einige Haushalte sind schon länger nicht erreichbar. Und können selbst niemanden anrufen. Wie lange das noch so geht? Unklar.