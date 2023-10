Gesetz zur Krankenhausreform soll kommen - Philippi lehnt es ab

Stand: 19.10.2023 06:41 Uhr

Heute - am späten Abend - will der Bundestag das Krankenhaustransparenzgesetz beschließen. Ein komplizierter Name für ein Gesetz, das Klarheit schaffen will. Kritik kommt unter anderem aus Niedersachsen.