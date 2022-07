Gemeinnützige Organisationen erhalten Millionen aus Verfahren Stand: 29.07.2022 14:39 Uhr Gemeinnützige Organisationen in Niedersachsen haben im vergangenen Jahr 4,63 Millionen Euro an gerichtlich verhängten Geldzahlungen erhalten. Im Vorjahr waren es noch 600.000 Euro mehr.

Ein Grund sei, dass 2020 mehrere umfangreiche Ermittlungsverfahren gegen hohe Geldauflagen eingestellt wurden, teilte das Justizministerium am Freitag in Hannover mit. Im vergangenen Jahr habe es keine vergleichbaren Verfahren gegeben. An Einrichtungen des allgemeinen Sozialwesens gingen etwa 1,14 Millionen Euro. Rund 732.000 Euro flossen an Einrichtungen der allgemeinen Jugendhilfe, etwa 615.000 Euro an Hilfseinrichtungen für beeinträchtigte Kinder. Natur- und Umweltschutzeinrichtungen erhielten 324.000 Euro, wie es hieß. Mit 336.000 Euro ging die größte Einzelsumme wie in den Vorjahren an die Stiftung Opferhilfe. Das Kinderhospiz Löwenherz in Syke bekam 208.000 Euro und mit fast 90.000 Euro wurde der Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr unterstützt. 78.000 Euro gingen an die 23 Tafeln in Niedersachsen.

VIDEO: Ankunft geflüchteter Menschen fordert Tafeln heraus (25.03.2022) (3 Min)

Gerichte entscheiden über Zuweisung von Geldauflagen

Werden Ermittlungs- oder Strafverfahren eingestellt, kann dies gegen Zahlung einer Geldauflage geschehen. Auch kann eine Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden und mit der Zahlung eines Geldbetrags verknüpft werden. Diese Gelder können von den Staatsanwaltschaften und Gerichten gemeinnützigen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Geldstrafen hingegen gehen immer an die Landeskasse.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.07.2022 | 15:00 Uhr