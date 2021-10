Geldwäsche: Großeinsatz in Niedersachsen, NRW und Bremen Stand: 06.10.2021 08:14 Uhr Die Polizei durchsucht seit heute Morgen Gebäude in Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen. Der Großeinsatz richtet sich gegen Mitglieder eines international agierenden Geldwäsche-Netzwerks.

Zehn Beschuldigte wurden festgenommen, gegen sie lagen Haftbefehle vor. Der Großeinsatz gegen die Organisierte Kriminalität wird von der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) geleitet. Insgesamt sind mehr als 1.000 Polizisten, darunter auch Spezialeinheiten, im Einsatz. Sie durchsuchen mehr als 80 Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäftsobjekte in den drei Bundesländern.

Details folgen am Nachmittag

Ziel der Aktion ist es den Angaben zufolge, Beweismittel und illegale Vermögenswerte zu beschlagnahmen. Wo genau in Niedersachsen die Durchsuchungen stattfinden, sagte ein Sprecher der Polizei in Düsseldorf auf Anfrage des NDR in Niedersachsen zunächst nicht. Auch nicht, wie viele der Haftbefehle in Niedersachsen vollstreckt wurden. Der Sprecher verwies auf eine für den Nachmittag geplante Pressekonferenz, in der weitere Details bekannt gegeben werden sollen.

Geld zur Terrorfinanzierung in Syrien genutzt?

Der Einsatz richtet sich gegen Mitglieder eines Geldwäsche- und Hawala-Netzwerks. Beim Hawala-Banking können Kunden gegen eine Provision große Summen ins Ausland überweisen. Finanztransfers dieser Art sind in Deutschland nur mit Zustimmung der Bankenaufsicht erlaubt. Nach Informationen des WDR sollen die mutmaßlichen Geldschleuser mehr als 100 Millionen Euro aus illegalen Geschäften in die Türkei und nach Syrien transferiert haben. Das Geld stammt dem Bericht zufolge unter anderem aus dem Drogenhandel und soll in Syrien teilweise auch zur Terrorfinanzierung benutzt worden sein.

Ermittlungen begannen nach "Zufallsfund"

Wie der WDR aus Ermittlerkreisen erfahren haben will, begannen die Ermittlungen nach einem "Zufallsfund". Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 61 hätten Beamte in einem Auto 300.000 Euro Bargeld in einem Turnbeutel gefunden.

