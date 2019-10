Stand: 09.10.2019 08:26 Uhr

Geldautomatensprengung: Kriminelle scheitern öfter

In Niedersachsen haben Kriminelle in diesem Jahr bislang 36 Mal versucht, Geldautomaten zu sprengen. Das geht aus aktuellen Zahlen des niedersächsischen Landeskriminalamtes (LKA) hervor. Inzwischen greifen immer häufiger die von Banken mittlerweile getroffenen Sicherheitsvorkehrungen. Laut LKA hatten die Kriminellen nur in 14 Fällen Erfolg. Deutlich öfter mussten sie ohne Beute abziehen - insgesamt 22 Mal.

LKA: "Umrüstungen zeigen offenbar Wirkung"

"Bei bundesweit mehr als 50.000 Geldautomaten ist die Umrüstung von alten Geräten und die Verbesserung durch bauliche Maßnahmen oder technische Sicherungsmaßnahmen ein mehrjähriger, kostenintensiver Prozess", erklärte LKA-Sprecherin Nevin Ayyildiz. Die leicht gestiegene Quote der Fälle, in denen der Sprengversuch scheiterte, deute allerdings darauf hin, dass die verbesserten Sicherheitsvorkehrungen langsam Wirkung zeigten.

Mehr Fälle im vergangenen Jahr registriert

Im vergangenen Jahr war die Zahl der Sprengungen in Niedersachsen weiter gestiegen. 54 Fälle wurden registriert, 37 Mal blieben die Täter aber erfolglos. "Bundesweit bewegen wir uns derzeit auf dem Niveau vom letzten Jahr, es gibt im Schnitt eine Sprengung pro Tag", hieß es vonseiten des LKA. Im gesamten Jahr 2017 wurden hingegen im Land nur 23 Automaten attackiert.

Prozess gegen Automatenknacker

In Braunschweig kommt in diesem Monat ein 29-Jähriger vor Gericht, der im vergangenen Jahr in Wolfenbüttel daran beteiligt gewesen sein soll, zwei Geldautomaten zu sprengen. Mit einer Bande aus den Niederlanden soll er dabei im April reiche Beute gemacht haben: Fast 340.000 Euro fielen der Gruppe in die Hände. In diesem Jahr wurden unter anderem in Weyhe, Stuhr, Nienburg, Langenhagen und Braunschweig Automaten gesprengt. Das LKA geht davon aus, dass unter anderem Banden aus den Niederlanden und Osteuropa sowie Nachahmungstäter für die Automatensprengungen verantwortlich sind.

