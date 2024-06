Gehalt von Büroleiterin: Ministerpräsident Weil verteidigt sich Stand: 13.06.2024 13:36 Uhr In einem Untersuchungsausschuss will die CDU beweisen, dass das Gehaltsplus der Büroleiterin von Ministerpräsident Weil (SPD) unrechtmäßig war. Heute verteidigte Niedersachsens Landeschef seine Entscheidung.

Er habe sich für eine stellengerechte Bezahlung eingesetzt und halte dies auch weiterhin für angemessen, sagte Stephan Weil als Zeuge im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) in Hannover. Die Praxis mit langen Fristen und Wartezeiten für eine Gehaltserhöhung habe ihn in diesem Fall überrascht. Er halte es deshalb für richtig, das System zu ändern. Zudem räumte Weil bei seiner Aussage Fehler bei der Umsetzung ein: Dadurch sei die Kritik entstanden, dass das System für eine einzelne Person geändert werde und nicht in einem allgemeinen Interesse. "Das kann ich aber nachträglich nicht mehr ändern", sagte der Ministerpräsident.

Weils Kollegen und Mitarbeiter sagen aus

Seit Wochen befragt die CDU im Untersuchungsausschuss immer wieder neue Zeugen. Finanzminister Gerald Heere (Grüne) und mehrere seiner Führungskräfte wurden befragt ebenso wie der Chef der Staatskanzlei, Jörg Mielke, und Regierungssprecherin Anke Pörksen. Die CDU ist der Überzeugung, dass die Gehaltserhöhung von Weils Büroleiterin im November 2023 rechtswidrig war. Und nicht nur das Gehaltsplus von 1.900 Euro monatlich hält die CDU für unrechtmäßig, sondern auch, dass es für mehrere Monate rückwirkend gezahlt wurde. Zweifel hatten auch Mitarbeiter in der Staatskanzlei und beim Finanzministerium immer wieder geäußert, wie in den Befragungen klar wurde.

Weils Büroleiterin: Laut Staatskanzlei gab es "keine Fehler"

Die Landesregierung hatte die Änderung der Verwaltungspraxis als Attraktivitätsprogramm verkauft, als "generelle Lösung für Quereinsteiger" im öffentlichen Dienst. Für die CDU ist klar, dass "es nur um diese eine Personalie gegangen ist", so die CDU-Abgeordnete Carina Hermann. Ganz anders sieht es die Staatskanzlei. Es habe dort "keine Fehler" gegeben, so Chef Mielke im Ausschuss. Und es sei auch "nichts konstruiert worden", um die Büroleiterin von Weil besser zu bezahlen.

Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Hannover

Unterdessen hat die Staatsanwaltschaft Hannover ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dabei geht es um den Anfangsverdacht der Untreue. "Wir haben dieses Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet, weil wir zunächst noch keinen konkreten Verdacht gegen bestimmte Personen haben", so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Kathrin Söfker. Hierzu habe unter anderem auch die aktuelle Berichterstattung über den Untersuchungsausschuss geführt. Laut Staatsanwaltschaft haben zudem zwei Privatpersonen bereits im März Anzeige erstattet.

