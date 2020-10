Gegen den Lokführermangel: Azubi-Zahl deutlich gestiegen Stand: 05.10.2020 12:51 Uhr In Niedersachsen nimmt das Interesse am Beruf des Lokführers zu: Binnen eines Jahres stieg die Zahl der Auszubildenden von 195 (2018) auf 342 (2019), wie das Wirtschaftsministerium mitteilte.

Die Zunahme um 75 Prozent sei ein vielversprechendes Signal, teilte das Ministerium mit Bezug auf den seit Jahren anhaltenden Lokführermangel mit. Entscheidender Grund für die Entwicklung sei das Anfang 2019 eingeführte Qualifizierungschancengesetz. Dieses ermöglicht Eisenbahnunternehmen, Interessenten einzustellen, zum Lokführer weiterzubilden und danach direkt einzusetzen. Die Kosten werden zum Teil von der Arbeitsagentur übernommen.

Videos 4 Min Lokführer-Azubi mit 57 Jahren Die Firma des gelernten Fernmeldetechnikers Edgar Poppinga ging Konkurs - mit 57 Jahren landete er auf der Straße. Mit einem Quereinstieg als Lokführer wagt er einen Neuanfang. 4 Min

Weiteres Angebot geplant

"Ich bin sehr froh, dass wir mit der Initiative erfolgversprechende Schritte in die richtige Richtung machen konnten", sagte Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU). Johannes Pfeiffer, Chef der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit, kündigte ein weiteres Angebot an. Demnach sollen Menschen, die sich beruflich neu orientieren wollen, künftig für drei Monate in den Beruf des Lokführers hineinschnuppern können. In Praxiszeiten sollen sie beim Eisenbahnunternehmen den Arbeitsplatz kennen lernen. "Wer sich dann für den Beruf entscheidet, hat beste Chancen auf eine langfristige Anstellung", sagte Pfeiffer.

Lokführer weiterhin gesucht

Mit der Zunahme an Auszubildenden zur Fachkraft Triebfahrzeugführerin/-führer Eisenbahn ist der Fachkräftemangel allerdings längst nicht überwunden: In Niedersachsen standen 2020 im ersten Halbjahr 72 freien Lokführer-Stellen nur 37 arbeitslose Lokführer gegenüber, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Zudem habe die Corona-Pandemie die Ausbildung beeinträchtigt - diese musste für "einige Wochen" unterbrochen werden.

Weitere Informationen Azubi mit 61: Quereinsteiger gegen Lokführermangel In Niedersachsen fehlen derzeit rund 400 Lokführer. Die Bahnunternehmen setzen auf Quereinsteiger - auch im höheren Alter. Im Ausbildungszentrum in Ankum sind viele Azubis älter als 50. mehr Lokführermangel: Land will Bahnunternehmen helfen Weil Lokführer fehlen, fallen immer wieder Züge aus, 7.900 Verbindungen allein in fünf Monaten. Das Land will den Bahnunternehmen nun bei der Ausbildung neuer Lokführer helfen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.10.2020 | 13:00 Uhr