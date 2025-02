Gefrierender Regen: DWD warnt vor Glätte in Südniedersachsen Stand: 05.02.2025 08:40 Uhr Im südlichen Niedersachsen ist heute Morgen mit glatten Straßen durch gefrierenden Regen zu rechnen. Im übrigen Norden hat sich die Lage entspannt.

Eine amtliche Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor markanter Glätte gilt aktuell noch im Süden und Südosten Niedersachsens bis etwa 10 Uhr. Vom Raum Göttingen über den Harz, Hildesheim, Hannover, Celle und Braunschweig bis in den Bereich Uelzen und Lüchow-Dannenberg bestehe erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen.

"Die Straßen sind dann schlagartig glatt"

Die Gefahr besteht dort, wo Regen auf gefrorenen Boden fällt und zu Eis gefriert. "Die Straßen sind dann schlagartig glatt", sagte DWD-Meteorologe Tobias Reinartz dem NDR Niedersachsen am Dienstag. Bis zum Vormittag sollten Autofahrerinnen und -fahrer daher darauf achten, ob es anfängt zu regnen. "Auch wenn vielleicht gar nichts passiert, sollten Sie einen Blick auf das Wetter haben", rät er.

Glätte-Gefahr auch im Raum Lüneburg

Vorsichtig unterwegs sein sollten auch Autofahrerinnen und Autofahrer in den Landkreisen Lüneburg, Heidekreis und Schaumburg. Hier ist laut DWD zwar nicht mit gefrierendem Regen zu rechnen - dennoch könne es, etwa wegen Reif, stellenweise glatt sein. Eine entsprechende amtliche Warnung gilt ebenfalls bis etwa 10 Uhr.

Entspannung im übrigen Norden - nur in MV ist es noch frostig

In den übrigen Teilen Norddeutschlands geht der DWD von keiner Glatteisgefahr mehr aus. In großen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns liegen die Temperaturen am Morgen noch um oder unter dem Gefrierpunkt. Für Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen gelten am Mittwochmorgen keine Warnungen.

Nachts ist es frostig - tagsüber eisig

Bis zum Wochenende kann es laut Reinartz im gesamten Norden Nieselregen oder Schnee geben. Die Nächte bleiben dem Wetterexperten zufolge frostig, hinzu komme ein böiger Ostwind. Dieser führe dazu, dass sich die Temperaturen auch tagsüber deutlich kälter anfühlen, obwohl diese über 0 Grad liegen. "Es wird eisig", sagte der Meteorologe. Am Samstag und Sonntag soll es im Norden trocken bleiben, dazu scheine gebietsweise die Sonne, so der DWD-Experte.

